Soutien de 24 millions au milieu communautaire - Une aide bienvenue pour le communautaire

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Suivant l'annonce du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, octroyant un soutien financier de 24 millions de dollars sur trois ans pour la formation et le soutien en ressources humaines des organismes communautaires, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, en souligne la pertinence dans le contexte de la hausse des besoins créés dans la dernière année et celui de la pénurie de main-d'œuvre qui continue de sévir.

Alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet le milieu communautaire, la présidente de la Centrale considère que l'aide financière est un pas en avant qui reconnaît d'abord l'importance du travail communautaire et qui permettra aussi d'améliorer les conditions de travail des milliers de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien auprès des personnes dans le besoin. « Dans la dernière année, on a vu, plus que jamais, le rôle essentiel des organismes communautaires auprès de la population. La pandémie est à l'origine d'une hausse importante des besoins au sein des organismes communautaires, qui constituent la première ligne d'aide aux personnes vulnérables. Ce soutien financier de 24 millions, qui est annoncé aujourd'hui, non seulement est bienvenu, mais répond à une demande exprimée depuis longtemps par le milieu pour la formation et l'accompagnement du personnel. Tout en saluant l'annonce d'aujourd'hui, il faut maintenant espérer qu'elle se pérennisera dans le futur, et ce, au bénéfice de l'action autonome des centaines d'organismes sur le terrain, qui méritent davantage de ressources pour remplir leur rôle convenablement. Parce qu'un financement de mission stable, prévisible et rehaussé pour les organismes communautaires, c'est vital », exprime-t-elle.

