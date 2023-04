Soutien aux projets d'entrepreneuriat en phase de croissance - Appui de plus de 6 M$ à l'organisme La Ruche

QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, dans le cadre du Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025, une subvention d'un montant maximal de 6,56 millions de dollars à La Ruche solution de financement (La Ruche), afin de créer un fonds d'appariement pour soutenir, d'ici le 31 mars 2025, des projets d'entrepreneuriat en phase de croissance. Disponible à l'automne 2023, le fonds sera destiné aux entrepreneurs qui exploitent une entreprise depuis au moins un an et qui souhaitent concrétiser un projet axé sur son expansion.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour le Québec et ses régions, ce fonds représentera un outil innovant afin de financer, par l'entremise de la plateforme Web de financement participatif de La Ruche, les projets de croissance des entrepreneurs. Sa mise en œuvre à travers le Québec ajoutera au dynamisme des économies régionales. Ce fonds met en lumière l'importance du sociofinancement dans l'écosystème de création d'entreprises. Celui-ci constitue en effet une offre de financement additionnelle et complémentaire pour les entrepreneurs.

Par ailleurs, cette initiative répond à un besoin identifié par les entrepreneurs à la recherche de financement moins traditionnel pour appuyer le développement de leur entreprise. L'organisme La Ruche dispose d'un large réseau d'affaires, et les participants pourront en bénéficier pour mener leur projet avec succès.

« Ce fonds permettra aux entrepreneurs avec un projet en phase de croissance d'obtenir les capitaux requis pour réaliser leurs ambitions. On met en place un environnement d'affaires motivant pour la relève en complétant la chaîne de capitaux et en soutenant le démarrage, l'essor et la pérennité des entreprises. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Ruche est un organisme clé pour favoriser la réalisation de projets qui dynamisent notre économie. Ses activités contribuent ainsi au rayonnement et à la vitalité socioéconomique de nos régions, tout en stimulant l'entrepreneuriat québécois. Sa mission, essentielle au succès de nos entrepreneurs, génère des retombées importantes pour tout le Québec. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation)

La Ruche est un organisme sans but lucratif, 100 % québécois et spécialisé en financement participatif.

Depuis 2013, quelque 1 500 projets ont pu atteindre leurs objectifs de financement par son entremise.

Un montant de plus de 30 millions de dollars en financement participatif a été amassé auprès de 150 000 contributeurs.



Les initiatives soutenues ont également permis aux promoteurs d'obtenir un financement additionnel de 19 millions de dollars provenant principalement de l'un des sept fonds gérés par La Ruche, portant le montant total des contributions à 49 millions, ce qui représente une contribution financière moyenne de 32 667 $ par projet.

Le Plan budgétaire du Québec de mars 2022 prévoit des crédits de 57,5 millions de dollars, pour les exercices financiers 2022-2023 à 2024-2025, afin de contribuer au dynamisme de la création d'entreprises dans le cadre du Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025. De ce montant, 14,1 millions sur trois ans serviront à soutenir la réalisation de la mesure 8 - Développer une offre de financement innovant.

