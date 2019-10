Soutien aux organismes communautaires - Une première aide de près de 150 000 $ pour deux organismes de défense des droits au Saguenay-Lac-Saint-Jean

ROBERVAL, QC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, sont fières d'annoncer l'attribution, pour 2019‑2020, de 148 662 $ en soutien à la mission globale de deux organisations, l'Association québécoise de défense des droits de personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section robervaloise, et le Service budgétaire et communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine. C'est la première fois depuis leur création que ces organisations reçoivent une aide financière gouvernementale de cette nature.

Ces organisations, nouvellement reconnues, s'ajoutent aux 19 organismes communautaires de défense collective des droits déjà financés par le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette somme s'ajoute donc aux 1 496 499 $ déjà accordés annuellement par le ministre Boulet pour soutenir les organismes communautaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Citations :

« Les services offerts par les organismes de défense collective des droits sont indispensables pour celles et ceux qui n'ont pas toujours voix au chapitre. Leur mission contribue à faire en sorte que toutes les Québécoises et tous les Québécois puissent trouver leur place au sein de notre société. Votre gouvernement a décidé d'étendre son soutien à leur endroit en aidant aujourd'hui l'Association québécoise de défense des droits de personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section robervaloise, ainsi que le Service budgétaire et communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« C'est une première qui me réjouit particulièrement. C'est une autre preuve que nous avons un gouvernement qui veut faire les choses différemment et surtout travailler pour les régions. Les personnes retraitées et préretraitées doivent demeurer un actif pour notre société. Le respect de leurs droits est fondamental, et cette aide financière sera un gros plus dans la poursuite de la mission de l'organisme pour les citoyens de Roberval. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis heureuse d'annoncer que l'Association québécoise de défense des droits de personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section robervaloise, et le Service budgétaire et communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine recevront un premier soutien financier de votre gouvernement. Le travail de ces organismes en matière de défense des droits des personnes retraitées et des personnes qui vivent des difficultés financières est essentiel dans la région, et il est important de le reconnaître. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :

L'Association québécoise de défense des droits de personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section robervaloise, a pour mission la défense, la protection et la promotion des droits des personnes aînées.

Le Service budgétaire et communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent des difficultés financières.

