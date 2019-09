Soutien aux organismes communautaires - Une première aide de plus de 74 000 $ pour le Comité Logemen'mêle

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Chantal Soucy, au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est fière d'annoncer l'attribution pour 2019-2020 de 74 331 $ en soutien à la mission globale du Comité Logemen'mêle. C'est la première fois depuis sa création que le Comité reçoit une aide relative à sa mission globale.

Cet organisme, nouvellement reconnu, s'ajoute aux 30 organismes communautaires de défense collective des droits déjà financés par le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) dans la région de la Montérégie.

Cette somme s'ajoute donc aux 2 517 825 $ déjà accordés annuellement par le ministre Boulet pour soutenir les organismes communautaires de la région de la Montérégie.

Citations :

« Les services offerts par les organismes de défense collective des droits sont indispensables pour celles et ceux qui n'ont pas toujours une voix. Leur mission contribue à faire en sorte que toutes les Québécoises et tous les Québécois peuvent trouver leur place au sein de notre société. Votre gouvernement a décidé d'améliorer son aide à leur endroit. Ainsi, nous sommes fiers de soutenir cet organisme aujourd'hui. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis heureuse d'annoncer que le Comité Logemen'mêle recevra de votre gouvernement un premier soutien financier relatif à sa mission globale. Cet organisme fait un travail essentiel en matière de logement dans la circonscription, et il est important de le reconnaître. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente de l'Assemblée nationale

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca