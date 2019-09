Soutien aux organismes communautaires - Une première aide de plus de 74 000 $ pour le comité Action logement Pierre-De Saurel

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-Bernard Émond, au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est fier d'annoncer l'attribution pour 2019-2020 de 74 331 $ en soutien à la mission globale du comité Action logement Pierre-De Saurel. C'est la première fois depuis sa création que le comité reçoit une aide relative à sa mission globale.

Cet organisme, nouvellement reconnu, s'ajoute aux 30 organismes communautaires de défense collective des droits déjà financés par le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) dans la région de la Montérégie.

Cette somme s'ajoute donc aux 2 517 825 $ déjà accordés annuellement par le ministre Boulet pour soutenir les organismes communautaires de la région de la Montérégie.

Citations :

« Les services offerts par les organismes de défense collective des droits sont indispensables pour celles et ceux qui n'ont pas toujours une voix. Leur mission contribue à faire en sorte que toutes les Québécoises et tous les Québécois peuvent trouver leur place au sein de notre société. Votre gouvernement a décidé d'améliorer son aide à leur endroit. Ainsi, nous sommes fiers de soutenir cet organisme aujourd'hui. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le financement du comité Action logement Pierre-De Saurel est un dossier sur lequel je travaille depuis mon élection et je suis très satisfait de cet heureux dénouement pour les citoyens de ma circonscription. Aujourd'hui, je suis donc très fier d'annoncer qu'après plus de dix ans de démarches, le comité Action logement Pierre-De Saurel recevra enfin un premier soutien financier récurrent de la part du gouvernement du Québec. Cet organisme accomplit un travail essentiel en matière d'accès au logement et de défense des droits. Dans notre région, où les besoins sont grandissants, ce financement est donc particulièrement bienvenu. Je tiens à remercier le ministre de son écoute et de sa sensibilité envers nos organismes communautaires qui jouent un rôle clé auprès de nos clientèles vulnérables. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

