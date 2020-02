Soutien aux organismes communautaires - Le ministre Jean Boulet annonce une aide de 74 000 $ pour l'Association des femmes cries Eeyou Istchee

QUÉBEC, le 7 fév. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est fier d'annoncer l'attribution d'une somme de 74 331 $ en soutien à la mission globale de l'Association des femmes cries Eeyou Istchee.

Cet organisme, fondé en 2009 et situé à Oujé-Bougoumou dans le Nord-du-Québec, a pour objectif de mettre en valeur la contribution des femmes cries au développement des communautés d'Eeyou Istchee.

Pour obtenir ce soutien, l'Association des femmes cries Eeyou Istchee a su démontrer qu'elle répond aux critères définissant les organismes d'action communautaire autonome et qu'une de ses missions principales est la défense collective des droits. Cet organisme nouvellement financé s'ajoute aux quelque 330 organismes communautaires de défense collective des droits déjà financés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Citations :

« Les services offerts par un organisme communautaire comme l'Association des femmes cries Eeyou Istchee sont importants pour l'accompagnement et la valorisation de la contribution des femmes dans leur communauté. Je salue son engagement exemplaire, et je suis très fier du travail que les membres de ce groupe accomplissent au quotidien. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis très fière que notre gouvernement soutienne des organismes des Premières Nations tels que l'Association des femmes cries Eeyou Istchee, dont la mission est d'inspirer et de valoriser les femmes de leur nation par la guérison, la culture et le développement socioéconomique. Le travail de cette association contribue au bien-être des femmes et des enfants et, par cet engagement, nous souhaitons que celle-ci puisse continuer de mener à bien sa mission. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

« L'Association des femmes cries Eeyou Istchee joue un rôle très important dans les communautés cries en redonnant aux femmes la place qui leur revient dans leur société et en perpétuant les traditions ancestrales de leur peuple. Bravo pour cette contribution. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

