Soutien aux organismes communautaires - Le ministre Jean Boulet annonce une aide de 64 000 $ au Centre québécois du droit de l'environnement

QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution d'une somme de 63 998 $ pour soutenir la mission globale du Centre québécois du droit de l'environnement. À cette aide financière s'ajoute à un soutien gouvernemental de 55 555 $, déjà accordé, pour un total de 119 553 $.

Cet organisme national, fondé en 1989 à l'initiative d'un groupe de juristes intéressés par les aspects juridiques des enjeux environnementaux, a pour mission de mettre son expertise juridique au service des citoyens et de la protection de l'environnement.

Pour obtenir ce soutien, le Centre québécois du droit de l'environnement a su démontrer qu'il répond aux critères définissant les organismes d'action communautaire autonome et qu'il a comme mission principale la défense collective des droits. Cet organisme, nouvellement financé, s'ajoute aux quelque 330 organismes communautaires de défense collective des droits auxquels le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale verse plus de 31,2 millions de dollars annuellement.

Citations :

« Les services offerts par un organisme comme le Centre québécois du droit de l'environnement sont importants, car ils permettent aux Québécoises et Québécois d'accéder à une expertise indépendante sur les questions environnementales qui les préoccupent. Je salue son engagement et je suis très fier du travail qu'il accomplit au quotidien. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les dossiers environnementaux soulèvent de plus en plus d'enjeux juridiques. Il est important que les citoyens préoccupés par ce sujet puissent obtenir toute l'information pour bien en comprendre toutes les dimensions. Je félicite le Centre québécois du droit de l'environnement pour sa participation au développement d'un droit répondant aux défis environnementaux d'aujourd'hui. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

