Soutien aux organismes communautaires - Le ministre Jean Boulet annonce une aide de 119 000 $ au Collectif pour un Québec sans pauvreté

QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est fier d'annoncer l'attribution d'une somme de 119 553 $ en soutien à la mission globale de l'organisme national Collectif pour un Québec sans pauvreté pour l'année 2019‑2020.

Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté a pour mission de proposer des actions permettant d'évoluer vers une société sans pauvreté. Pour ce faire, l'organisme regroupe 36 organisations nationales québécoises, populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs régionaux dans la plupart des régions du Québec.

Pour obtenir ce soutien, le Collectif pour un Québec sans pauvreté a su démontrer qu'il répond aux critères définissant les organismes d'action communautaire autonome et qu'il a une mission principale en défense collective des droits. Ainsi, cet organisme nouvellement financé s'ajoute aux quelque 330 organismes communautaires de défense collective des droits auxquels le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale verse plus de 31,2 millions de dollars annuellement.

Citation :

« Le Collectif pour un Québec sans pauvreté est un mouvement et un espace citoyen qui prône des valeurs d'égalité pour tous. Par ses actions, le Collectif est un acteur important dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui affecte le quotidien de beaucoup de Québécoises et de Québécois. Nous avons tous une responsabilité pour réduire les inégalités sociales, et je salue leur engagement pour la défense des droits et la promotion de la justice sociale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

