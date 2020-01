Soutien aux organismes communautaires - Le ministre Jean Boulet annonce une aide de 119 000 $ à Groupe Maman

QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est fier d'annoncer l'attribution d'une somme de 119 553 $ en soutien à la mission globale de l'organisme national Groupe Maman pour l'année 2019‑2020.

Cet organisme, fondé en 1996, informe, défend et fait la promotion du droit des femmes d'être suivies par une sage‑femme et de donner naissance à leur enfant dans l'environnement de leur choix. Groupe Maman défend aussi l'accès à l'accouchement naturel et à des environnements favorables à l'allaitement maternel.

Pour obtenir ce soutien, Groupe Maman a su démontrer qu'il répond aux critères définissant les organismes d'action communautaire autonome et qu'il a une mission principale en défense collective des droits. Ainsi, cet organisme nouvellement financé s'ajoute aux quelque 330 organismes communautaires de défense collective des droits auxquels le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale verse plus de 31,2 millions de dollars annuellement.

Citations :

« Les services offerts par un organisme communautaire comme Groupe Maman sont d'une grande importance dans le suivi et l'accompagnement des femmes. Le travail fait par l'organisme représente des milliers d'heures par année pour soutenir des femmes qui font le choix d'accoucher naturellement. Je salue leur engagement exemplaire et je suis très fier du travail que les membres de ce groupe accomplissent au quotidien. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les valeurs promues par les membres de Groupe Maman se fondent sur la reconnaissance de la grossesse et de l'accouchement comme processus naturels et comme expériences appartenant avant tout aux femmes et aux familles. Les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur nous pour mettre en place des conditions favorables à l'épanouissement de toutes les familles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Pour en savoir plus sur les activités du MTESS, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

https://twitter.com/Gouv_MTESS

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Antoine De La Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél : 418 558-6039; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca