GATINEAU, QC, le 15 avril 2021 /CNW/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, le député d'Argenteuil-La Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé un financement de plus de 3,5 millions de dollars pour la réalisation de sept projets dans la région de l'Outaouais. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, et du conseiller municipal et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la ville de Gatineau, M. Martin Lajeunesse. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires, qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de l'Outaouais de créer des milieux de vie propices à attirer des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de plus de 1,7 million de dollars servira à construire un bassin aquatique multifonctionnel extérieur au parc Jack Eyamie. Ce projet prévoit un bassin récréatif d'une profondeur de 1,2 mètre avec une entrée de style plage, un bassin de nage d'une profondeur de 1,2 mètre et d'une longueur de 20 mètres, un bain à jets, une terrasse aménagée et ombragée, et de l'éclairage permettant l'utilisation en soirée.

En Outaouais, le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans ces projets par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 1,7 millions de dollars grâce à son Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

« En cette période difficile, il est primordial de promouvoir une vie saine et active pour tous. Un esprit sain dans un corps sain est le dicton approprié pour la circonstance ! La santé des Canadiennes et des Canadiens est la priorité première de notre gouvernement. Dans la région de l'Outaouais, nous investissons plus de 1,7 millions de dollars dans sept projets. Ceux-ci stimuleront l'économie régionale qui en a bien de besoin, en plus de permettre aux citoyens de s'épanouir dans des espaces de vie sains et inclusifs. Je remercie ma collègue Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, pour cet important investissement. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Il est important d'offrir aux citoyens des infrastructures récréatives et sportives de qualité pour qu'ils puissent développer le goût de bouger et créer un sentiment d'appartenance à leur communauté. Je suis donc très heureux des investissements annoncés pour les sept projets de la région de l'Outaouais. Je suis confiant que ces réalisations seront accueillies avec joie et amélioreront le quotidien des résidents tout en dynamisant notre région. »

Mathieu Lacombe, Ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Gatineau se réjouit de l'aide financière de 1,7 million de dollars accordée par le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement. Un pas important est franchi dans la concrétisation du bassin aquatique extérieur au parc Jack-Eyamie. En plus d'être multifonctionnelle, cette infrastructure phare pour l'est de la ville sera multigénérationnelle et s'intégrera au concept actuel et futur du parc et du voisinage. »

Martin Lajeunesse, conseiller municipal et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la ville de Gatineau

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Annexe :

Document d'information

Le Canada et le Québec investissent dans sept projets récréatifs et sportifs dans la région de l'Outaouais

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à sept projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de la région de l'Outaouais. Ces projets visent entre autres à rénover des centres récréatifs ainsi qu'à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 1 778 007 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 1 778 007 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 1 779 735,61 $ provenant des municipalités ou autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Titre du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Campbell's Bay Rénovation et agrandissement de l'infrastructure récréative destinée aux enfants 41 600 $ 41 600 $ 41 762,44 $ Chénéville Éclairage et aménagement des terrains du parc Robert-Latour 71 518 $ 71 518 $ 71 520,62 $ Déléage Construction d'un toit au centre multiculturel 484 285 $ 484 285 $ 484 286,93 $ Gatineau Construction d'un bassin aquatique multifonctionnel extérieur au parc Jack Eyamie 866 585 $ 866 585 $ 866 845,44 $ Grand-Remous Aménagement d'un parc multigénérationnel et multifonctionnel 34 658 $ 34 658 $ 35 916,17 $ La Pêche Aménagement d'une surface multisport 133 522 $ 133 522 $ 133 562,08 $ MRC de Pontiac Amélioration du réseau de sentiers Cycloparc PPJ 145 839 $ 145 839 $ 145 841,93 $

