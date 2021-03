Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 11 projets récréatifs et sportifs dans la région de la Mauricie

SHAWINIGAN, QC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie nous a fait prendre conscience de l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, le député de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. François-Philippe Champagne, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé un financement de 7 373 806 $ pour la réalisation de 11 projets dans la région de la Mauricie. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, ainsi que du maire de Shawinigan, M. Michel Angers.

Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de la Mauricie de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique partout au Québec. Entre autres, des investissements de plus de 3,5 millions de dollars permettront de rénover la piscine extérieure et le bâtiment de service du parc Antoine-St-Onge ainsi que de construire une aire de jeux d'eau. Les travaux consistent principalement à démolir et à remettre à neuf la piscine extérieure et ses équipements, à réparer le système de filtration, à ajouter une aire de jeux d'eau et à faire la réfection du bâtiment de service.

En Mauricie, le gouvernement du Canada investit 3 686 903 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec investit au total 3 686 903 $ grâce à son Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

« Les sports et les activités récréatives sont essentiels pour mener une vie saine et active et pour rester en contact avec la collectivité. Le bien-être des Canadiens est un souci de tous les instants pour notre gouvernement. Dans la grande région de la Mauricie, le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans 11 projets d'infrastructure sportives et récréatives et favoriseront la création d'emplois au moment où nous en avons le plus besoin. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans les communautés comme celles de la Mauricie nos arénas, piscines et centres de loisirs relient les familles et les amis les uns aux autres. Les améliorations apportées à ces installations communautaires profiteront grandement aux résidents de notre belle région en leur permettant d'accéder en toute sécurité à des infrastructures sportives et récréatives améliorées. Ces investissements permettront de continuer à fournir aux résidents des services de qualité tout en encourageant un mode de vie sain et actif dans un environnement sûr et accessible. »

François-Philippe Champagne, député fédéral de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain et ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le gouvernement s'est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant aux besoins à la fois des athlètes, des jeunes sportifs et de la population en général. Je me réjouis d'annoncer ces investissements qui permettront la réalisation de 11 projets dans la région de la Mauricie, notamment celui de réfection de la piscine extérieure et des infrastructures du parc Antoine-St-Onge. Lorsque nous reviendrons à une vie plus normale, ces projets permettront à encore plus de gens de notre région de bouger et de s'adonner à leurs activités préférées, dans des cadres sains et sécuritaires. En encourageant ainsi l'activité physique, nous favorisons le bien-être général de toute la population et j'en suis fier! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives a connu un fort engouement dans la région, comme partout au Québec. Je suis très heureuse de constater que le plus important projet retenu en Mauricie sera réalisé dans ma circonscription de Laviolette-Saint-Maurice, à Shawinigan. La réfection de la piscine extérieure du parc Antoine-St-Onge et l'aménagement de jeux d'eau étaient attendus depuis de nombreuses années. Je suis convaincue que ce soutien financier de plus de 3,5 millions de dollars a permis à la Ville d'aller de l'avant avec cet important projet. Toute la population pourra ainsi bénéficier de ces nouvelles installations dans ce magnifique parc. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« L'aide financière de Québec constitue un levier essentiel pour la réalisation de notre projet de réfection des aires de jeux aquatiques et du bâtiment de service du parc Antoine-St-Onge. Ces installations se situent au cœur d'un quartier à forte densité familiale et sont appréciées par nos citoyens, jeunes et moins jeunes. De plus, ce projet nous permettra de mettre en valeur un édifice ayant une valeur patrimoniale supérieure datant de 1940. »

Michel Angers, maire de Shawinigan

Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans 11 projets sportifs et récréatifs dans la région de la Mauricie

Le Canada et le Québec investissent dans 11 projets sportifs et récréatifs dans la région de la Mauricie

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à 11 projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans la région de la Mauricie. Ces projets visent, entre autres, à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives pour les rendre plus modernes et sécuritaires.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 3,6 millions de dollars provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront plus de 9,6 millions de dollars provenant des municipalités et autres sources locales.

Renseignements sur les projets:

Emplacement Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Louiseville Construction d'un

boulodrome. 137 971 $ 137 971 $ * 137 969 $ Louiseville Aménagement de trois

terrains de soccer et d'un

sentier pédestre. Ajout d'un

bloc sanitaire avec

vestiaires et toilettes. 379 439 $ 379 439 $ 100 000 $ **279 440 $ Maskinongé Construction d'un toit pour

la patinoire extérieure du

centre des loisirs et d'un

abri pour les joueurs.

Installation d'un système à

éclairage DEL. 473 474 $ 473 474 $ 473 474 $ Notre-Dame-

du-Mont-

Carmel Construction d'un parc de

planche à roulettes et d'une

piste bicross au parc

Valmont. 145 764 $ 145 764 $ 145 809 $ Saint-Alexis-

des-Monts Rénovation et mise aux

normes du chalet du

complexe sportif Aurèle-

Plante et ajout de toilettes

extérieures. 421 560 $ 421 560 $ 301 572 $ ***120 000 $ Sainte-Anne-

de-la-Pérade Aménagement d'un parc

multisport toute saison pour

le tennis, le hockey et le

patinage libre. 57 044 $ 57 044 $ 57 043 $ Saint-Élie-de-

Caxton Aménagement d'une piste

d'hébertisme. 47 325 $ 47 325 $ 28 680 $ ****20 079 $ Sainte-Thècle Construction d'un bloc

sanitaire au parc Saint-

Jean-Optimiste, incluant

des douches, toilettes et

espaces de rangement. 98 627 $ 98 627 $ 98 628 $ Shawinigan Rénovation de la piscine

extérieure du parc Antoine-

Saint-Onge, ajout d'une

aire de jeux d'eau et

réfection du bâtiment de

service. 1 783 927 $ 1 783 927 $ 1 783 900 $ Trois-Rivières Réfection des vestiaires

sportifs du Pavillon St-

Amand et ajout de toilettes

adaptées. 92 903 $ 92 903 $ 40 000 $ ***** 53 183 $ Yamachiche Réfection du pavillon des

loisirs et de la patinoire

extérieure. 48 872 $ 48 872 $ 48 872 $

Autres sources de financement local : *Club de Pétanque de Louiseville **Levée de fonds -Omnifab ***Contribution de partenaires ****Caisse Desjardins *****Pavillon St-Arnaud

