SOREL-TRACY, QC, le 22 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de confirmer que 20 millions de dollars sont investis pour la réalisation d'un nouveau complexe sportif à Sorel-Tracy, dans le cadre du dernier des 176 nouveaux projets d'infrastructures récréatives et sportives approuvés pour l'ensemble de la province. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec y investissent chacun 10 millions de dollars.

La secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Rachel Bendayan, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Pour l'occasion, elles étaient accompagnées, de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation (volet formation professionnelle) et député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, et du maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin. Grâce à ces sommes, les citoyens de Sorel-Tracy et des environs auront accès à une installation moderne et sécuritaire qui favorisera un mode de vie actif, sain et inclusif.

Le nouveau complexe sportif comprendra notamment : deux piscines avec gradins, une zone de jeux d'eau intérieurs, une salle polyvalente, un sauna sec, des vestiaires, les équipements associés, des espaces de circulation, une aire de services, une aire d'accueil, une conciergerie, des locaux techniques et d'entretien, des bureaux, une aire publique avec vue sur les bassins et des locaux de rangement. Des espaces de stationnement sont aussi prévus ainsi qu'un aménagement extérieur.

Rappelons que des investissements totaux de 294 millions de dollars ont été annoncés au cours des derniers mois pour soutenir 176 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Ainsi, le gouvernement du Canada investit au total plus de 146 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec investit également plus de 146 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Citations :

« La pandémie nous a rappelé l'importance d'infrastructures récréatives et sportives pour maintenir un mode de vie sain et actif. Que ce soit une patinoire extérieure, une piscine ou un terrain de sport, les Québécois et tous les Canadiens méritent des espaces sportifs accessibles et de qualité. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est fier d'investir plus de 146 millions de dollars dans 176 infrastructures récréatives et sportives qui contribueront à bâtir des collectivités dynamiques et résilientes. Nous remercions chaleureusement nos partenaires du Québec pour leur collaboration continue. Notre plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets tout en créant des emplois partout au pays et en bâtissant des collectivités plus propres et plus inclusives.»

Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, au nom de Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre tournée des régions a commencé en mars dernier en Mauricie et c'est aujourd'hui, ici à Sorel-Tracy, que nous soulignons officiellement la fin de cette série de belles annonces du PAFIRS que nous avons faites un peu partout au Québec. Depuis mon entrée en fonction, je chéris ce programme et les projets qui en découlent, puisqu'ils permettent à la population de bouger, d'être active et d'être en santé. Je suis fière de constater que les Québécoises et les Québécois prennent conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi, avec le gouvernement fédéral, municipal et d'autres partenaires, nous mettons en œuvre des moyens pour leur permettre de bouger davantage. Au total, 294 millions de dollars serviront à réaliser 176 projets qui auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés, partout à travers le Québec. Je souhaite réellement que, grâce aux investissements que nous avons annoncés dans les dernières semaines, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La Montérégie n'échappe pas à la réalité de la vétusté des installations récréo-sportives. Même chose ici à Sorel-Tracy. C'est pourquoi cette annonce tombe à point. Je me réjouis grandement pour tous les usagers de Sorel-Tracy et des environs, qui méritent des environnements de qualité, agréables et sécuritaires. L'exemple du nouveau complexe sportif de Sorel-Tracy donne la pleine mesure des possibilités d'un tel programme de financement conjoint. Je remercie aussi toutes les personnes impliquées dans ce projet. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« Offrir à nos jeunes et moins jeunes des installations sportives modernes et de qualité, c'est aussi faire rayonner notre région, dynamiser notre communauté et inciter de nouvelles familles à s'établir chez nous. Cette annonce démontre que notre gouvernement est à l'écoute des besoins de notre région, c'est un geste concret pour la réalisation d'un projet structurant et indispensable pour la Ville de Sorel-Tracy et ses environs. »

Jean-Bernard Émond, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation (volet formation professionnelle) et député de Richelieu

« Je sais à quel point le complexe aquatique nous tient tous à cœur. Ce projet est essentiel pour les gens d'ici et pour nos sportifs qui rayonnent à travers la province, et ce, depuis longtemps. Grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, Sorel-Tracy aura enfin un complexe aquatique à la hauteur de l'intérêt et du talent de ses sportifs. »

Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Liens connexes :

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS - EBI)

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40823

