LABELLE QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec collaborent pour offrir aux Québécoises et aux Québécois l'accès à des installations durables et sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités récréatives et sportives pour ainsi améliorer la qualité de vie dans les collectivités.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et député d'Argenteuil--La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, au nom du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Madame Isabelle Charest, ont annoncé un financement de plus de 968 020 dollars pour un nouveau pavillon des loisirs et la reconstruction des gradins du terrain de baseball à Labelle. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la présidente de séance et députée de Labelle, Madame Chantale Jeannotte et de la mairesse de Labelle, Madame Vicky Émard.

Le projet vise la construction du pavillon de loisirs et la reconstruction des gradins du terrain de baseball de la municipalité de Labelle. Le nouveau bâtiment, plus grand que le précédent, donnera accès au parc adjacent et accommodera diverses activités intérieures. Le projet comprend l'aménagement de vestiaires, de salles polyvalentes, de bureaux, de salles de bains, d'espaces de rangement et d'une cuisine.

Pour réaliser ce projet, les gouvernements du Canada et du Québec verseront à parts égales 484 010 dollars provenant du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Cette nouvelle infrastructure contribuera au dynamisme et au développement de la communauté de Labelle ainsi que de l'ensemble de la région.

« Les investissements dans les infrastructures récréatives et sportives contribuent à bâtir des collectivités fortes, durables et inclusives. Avec ce nouveau pavillon des loisirs, les citoyens et citoyennes de Labelle profiteront d'une infrastructure moderne et polyvalente pour s'épanouir, pratiquer de nombreuses activités enrichissantes et maintenir un mode de vie actif. »

Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et député d'Argenteuil--La Petite-Nation, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des installations de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue au maintien d'une bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière de savoir qu'encore une fois, cette nouvelle infrastructure moderne et adaptée répondra aux besoins de toute la communauté. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis des investissements annoncés aujourd'hui pour notre région et les environs. Comme partout au Québec, nous souhaitons doter nos communautés locales d'infrastructures récréatives et sportives modernes répondant aux besoins des athlètes, des sportifs et des jeunes familles. Grâce à ce nouveau projet, tous auront davantage accès à des installations de qualité pour bouger et socialiser. Je remercie tous les intervenants qui ont participé, de près ou de loin, à la concrétisation de ce projet. Je suis convaincu que la communauté en fera un usage régulier et que nous favoriserons ainsi l'adoption d'un mode de vie sain. »

Chantale Jeannotte, présidente de séance et députée de Labelle

« Notre communauté étant grandissante, la construction de ce nouveau pavillon des loisirs saura répondre aux besoins de nos résidents pour les années à venir en assurant une offre communautaire et des services de qualité aux jeunes et moins jeunes. C'est une excellente nouvelle pour les labelloises et les labellois. »

Vicky Émard, mairesse de Labelle

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 176 projets d'infrastructures récréatives et sportives déjà annoncés au Québec en 2021, représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars.

Dans le cadre du Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec entre 2018 et 2028. L'Entente bilatérale intégrée (EBI) PIIC vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec entre 2028. L'Entente bilatérale intégrée (EBI) PIIC vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en œuvre du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de l'EBI. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) a été mis en place par le gouvernement du Québec. Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

L'attribution aux programmes PIIC et PAFIRS d'une enveloppe résiduelle de 60 M$ provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 M$.

et du Québec portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 M$. Pour le projet de Labelle , la contribution municipale s'élève à plus de 484 000 $.

