Soutien aux expositions agricoles - Le ministre Lamontagne et le député Poulin annoncent une aide financière de 25 900 $ à l'exposition agricole de Beauce

QUÉBEC, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, annoncent une aide financière de 25 956 $ pour la tenue de la 55e Exposition agricole de Beauce, du 7 au 11 août 2019. L'aide financière est accordée dans le cadre du soutien aux expositions agricoles.

L'Exposition agricole de Beauce attire près de 10 000 visiteurs. C'est l'occasion pour eux de se rapprocher des agriculteurs et d'en apprendre plus sur les métiers de la terre. Les concours de jugement d'animaux permettent de mettre en valeur le savoir-faire des éleveurs, mais également de faire de grandes avancées dans l'amélioration de la génétique bovine et de la productivité laitière. Ils sont aussi, pour le public, une fenêtre sur les bonnes pratiques en matière de bien-être animal.

Les expositions agricoles rejoignent les objectifs de la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde. En effet, elles permettent aux consommateurs d'accroître leurs connaissances alimentaires et de nouer le dialogue avec les producteurs. Elles sont également une vitrine exceptionnelle pour les produits bioalimentaires d'ici. En plus d'être des vecteurs économiques pour les régions, les expositions agricoles font rayonner le Québec sur la scène internationale. Sa réputation n'est plus à faire dans le domaine de la génétique bovine.

Citations

« Je me réjouis de voir les expositions agricoles fleurir dans toutes les régions du Québec, été après été. Les activités proposées se renouvellent, mais les traditions demeurent. Les concours d'animaux sont ancrés dans nos belles saisons et petits et grands y trouvent leur compte. Les organisateurs rivalisent d'idées nouvelles et offrent à tous un moment de rapprochement assez exceptionnel avec nos producteurs bioalimentaires. L'agriculture est au cœur de l'économie en Beauce et son exposition agricole renforce la synergie entre son territoire et le secteur bioalimentaire. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« L'Expo agricole de Saint-Honoré fait partie de l'histoire de notre région. Notre nouveau gouvernement se fait un devoir d'en supporter l'organisation. Je suis présent chaque année et je constate à tous les coups que l'Expo met de l'avant nos entrepreneurs agricoles qui travaillent avec force. L'agriculture fait la fierté de notre région. Je compte bien être présent, cette année encore, aux activités de l'événement. »

M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants

La municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan compte 618 exploitations agricoles, qui génèrent des revenus de près de 120 millions de dollars.

La production laitière est la plus importante de la région. La production porcine est en deuxième place, suivie de la production acéricole.

L'Exposition agricole de Beauce reçoit en moyenne 150 bovins laitiers et 140 chevaux pour les concours de jugement et les autres activités.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information : www.mapaq.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525