Soutien aux entreprises pour l'adoption de technologies propres - La FCCQ appelle à saisir les opportunités liées à la transition énergétique

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que les Québécois accordent une importance grandissante à la gestion des changements climatiques, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) croit que les mesures annoncées par le gouvernement du Québec pour épauler les projets d'acquisition et d'implantation de technologies réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont bienvenues pour les entreprises.

« À l'ère de la transition énergétique, les entreprises font partie de la solution », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Les ambitions de plusieurs sont grandes, et bien souvent, les moyens requis le sont tout autant. Dans ce contexte, l'appui du gouvernement est nécessaire. »

Pour la FCCQ, la transition énergétique nécessaire doit être vue comme une opportunité de faire rayonner l'innovation des entreprises du Québec et un vecteur de développement économique. Par ailleurs, elle rappelle l'importance de mieux utiliser l'ensemble des sommes disponibles pour accompagner les entreprises à réduire leur empreinte écologique, notamment celles du Fonds vert, qui deviendra le Fonds d'électrification et de changements climatiques, et de mesurer les résultats des investissements pour s'assurer qu'ils apportent véritablement les effets escomptés.

La FCCQ rappelle l'importance de viser l'accessibilité des mesures en évitant d'alourdir le fardeau administratif lié à leur mise en place. « Il faut miser sur les innovations technologiques plutôt que sur de la réglementation contraignante pour à la fois maintenir la compétitivité des entreprises québécoises et réduire nos émissions de GES », insiste Stéphane Forget.

En ce sens, la FCCQ a souligné récemment l'importance, pour le gouvernement, de donner l'exemple et de favoriser l'innovation dans ses propres appels d'offres. Cela pourrait être fait, par exemple, en tenant compte des critères de performance environnementale dans la procédure d'appel d'offres et d'octroi de contrats publics, plutôt que l'actuel déterminant basé sur le prix.

« Il faut par ailleurs élargir la stratégie gouvernementale, qui repose en grande partie sur l'électrification, pour y inclure d'autres énergies de transition, telles que le gaz naturel, la biomasse forestière ou l'énergie solaire, qui peuvent aider à la transition énergétique », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Joanne Beauvais, Directrice, Communications, Fédération des chambres de commerce du Québec, joanne.beauvais@fccq.ca, Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 928-8373

Related Links

https://www1.fccq.ca/