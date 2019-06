Soutien aux entreprises pour favoriser la pratique d'activités physiques en milieu de travail

QUÉBEC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but d'accroître les occasions de bouger et d'encourager la pratique d'activités physiques en milieu de travail, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, annonce la création du Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques, la diffusion d'un avis du Comité scientifique de Kino-Québec L'activité physique au travail : des bienfaits pour tous et la mise en place d'une stratégie globale de promotion en matière de pratique régulière d'activités physiques auprès des employeurs.

Le gouvernement du Québec investira un peu plus de 7 millions de dollars cette année dans le cadre du Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques et de la stratégie de promotion. Les entreprises de 5 à 499 salariés, y compris les organismes à but non lucratif et les coopératives, qui verront leur projet sélectionné pourront bénéficier d'une aide financière maximale de 40 000 $. Ce soutien pourra servir :

à l'aménagement d'installations sportives sur le lieu de travail : par exemple, une salle multisport, un terrain sportif, des abris pour vélos, des vestiaires et douches ou autres dispositions favorisant directement la pratique régulière d'activités physiques;

à l'achat de matériel et d'équipement : par exemple, des supports à vélos ou autre matériel sportif à usage collectif;

à l'organisation et à la promotion d'activités physiques : par exemple, des formations, des conférences, des ateliers ou encore des activités de plein air.

Cette mesure fait écho aux recommandations du Comité scientifique de Kino-Québec, dont le plus récent avis se veut aussi un guide pour sensibiliser, motiver et outiller les entreprises qui souhaitent consolider une démarche structurée répondant à leur réalité et aux besoins de leur personnel.

Les entreprises pourront également compter sur la stratégie globale de promotion, qui comprend une plateforme numérique contenant une foule d'outils visant à simplifier la mise sur pied de leur projet en fonction de leur réalité.

Citations :

« Notre gouvernement considère qu'il est important de mettre en place des conditions favorables à la pratique d'activités physiques, notamment dans les milieux de travail. L'accès à des installations sportives et la possibilité de participer à des cours de groupe ou d'utiliser les transports actifs constituent des moyens efficaces d'intégrer l'activité physique à sa vie quotidienne. En offrant à leurs employés un environnement qui leur donne le goût de bouger, les entreprises s'assurent de gains en matière d'efficacité. Je suis donc ravie des mesures que nous annonçons aujourd'hui pour les soutenir. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement fait un pas de plus pour aider les travailleuses et travailleurs à être actifs et en santé, et ce, directement dans leurs milieux de travail. De plus, dans un contexte de rareté de la main‑d'œuvre, c'est une bonne façon pour les employeurs d'être compétitifs et attractifs quant aux conditions de travail qu'ils proposent à leur personnel. Nous sommes donc contents de leur offrir, grâce au Programme d'aide financière en matière d'activités physiques, un outil de recrutement supplémentaire, tout en contribuant au bien-être de tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Liens connexes :

Avis scientifique Kino-Québec : http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/lactivite-physique-au-travail-des-bienfaits-pour-tous/

Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques/

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705; Caroline d'Astous, Attachée de presse du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, 418 803-7563