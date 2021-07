WHITEHORSE, YT, le 26 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le Yukon a reçu 17,25 millions de dollars au titre du nouveau Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour l'exercice 2021-2022, en plus d'un complément de 16,5 millions de dollars. Ce complément double le montant que les collectivités du Yukon ont reçu dans le cadre du programme en 2020-2021, ce qui leur permet de réaliser des projets d'infrastructure favorisant le bien-être de leurs résidents.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités un financement stable et souple pour leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, à Old Crow, la Première Nation des Gwitchin Vuntut a acheté de nouveaux camions pour le transport de l'eau potable et des eaux usées afin d'assurer la prestation continue des services d'eau et d'égout à ses résidents. Dans le village de Carmacks, des travaux de rénovation et d'amélioration ont été effectués au centre jeunesse. De plus, les fonds ont permis d'améliorer le réseau de sentiers de la ville de Dawson et des environs afin de promouvoir un mode de vie actif, sain et inclusif. Dans la ville de Whitehorse, des améliorations ont été apportées aux trottoirs et aux passages pour piétons près des écoles et dans les collectivités non constituées en municipalité, et des clôtures ont été installées autour des installations de traitement des déchets solides pour empêcher les animaux sauvages d'entrer.

Le 29 juin 2021, le Fonds de la taxe sur l'essence a été renommé Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Ce changement de nom reflète mieux l'évolution du programme au fil du temps et ne changera ni ne modifiera les objectifs ou les exigences du programme.

Les infrastructures des casernes et des postes de pompiers ont été ajoutées comme catégorie d'investissement dans le cadre du programme. Cet ajout contribuera à l'objectif du programme de rendre les collectivités plus fortes et plus résilientes.

En permettant aux collectivités de planifier leurs besoins actuels et futurs, et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FDCC est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que le Yukon demeure parmi les meilleurs endroits au monde pour les générations à venir.

« Le gouvernement fédéral comprend l'importance d'aider les municipalités à investir dans des infrastructures essentielles visant par exemple l'approvisionnement en eau potable, les services à large bande et les espaces récréatifs. C'est pourquoi nous nous associons au Yukon dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada afin de soutenir, sur l'ensemble du territoire, des projets qui permettent de créer de bons emplois, de s'attaquer aux changements climatiques et de bâtir des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En doublant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, on améliorera la qualité de vie quotidienne des habitants du Yukon en permettant aux collectivités de toutes tailles de planifier d'importants projets d'infrastructure, tout en créant des emplois et en renforçant l'économie. La souplesse des catégories permet aux collectivités de planifier à long terme alors que nous travaillons ensemble pour faire face aux répercussions de la pandémie. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon

« Pour les municipalités, les Premières Nations et les collectivités non constituées du Yukon, le Fonds pour le développement des collectivités du Canada fournit un financement fiable pour des projets qui améliorent la qualité de vie des Yukonnais dans tout le territoire. Cela donne aux administrations locales la souplesse nécessaire pour réaliser des projets communautaires prioritaires ou pour réparer ou améliorer les infrastructures existantes. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année.

est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année. Le FDCC compte 19 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures sportives et les services à large bande. Les collectivités peuvent utiliser immédiatement les sommes pour des projets prioritaires, s'entendre avec d'autres collectivités pour regrouper les sommes afin de financer des projets d'infrastructure communs, ou utiliser les sommes pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Document d'information : Affectations au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada et sommes complémentaires pour 2021-2022 versées au Yukon

Le gouvernement du Canada alloue un montant total de 17,25 millions de dollars à huit municipalités, à 14 Premières Nations et à des collectivités non constituées du Yukon dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). De plus, le gouvernement du Canada alloue un complément de 16,5 millions de dollars, calculé en fonction des affectations de 2020-2021 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour ces bénéficiaires.

À compter de cette année, les infrastructures des casernes et des postes de pompiers sont désormais admissibles dans le cadre du programme.

Bénéficiaire final Allocation de 2021-2022 ($) Complément ponctuel ($) Première Nation de Carcross/Tagish 308 367,00 $ 294 880,50 $ Carmacks, Village de 247 255,34 $ 236 441,58 $ Premières Nations de Champagne et d'Aishihik 479 682,00 $ 458 703,00 $ Dawson, Ville de 865 566,29 $ 827 710,55 $ Faro, Municipalité de 247 255,34 $ 236 441,58 $ Première Nation de Na-Cho Nyäk Dun 253 800,00 $ 242 700,00 $ Haines Junction, Village de 494 625,74 $ 472 993,18 $ Première Nation de Kluane 174 276,00 $ 166 654,00 $ Première Nation des Kwanlin Dün 373 086,00 $ 356 769,00 $ Première Nation de Liard 428 922,00 $ 410 163,00 $ Première Nation de Little Salmon/Carmacks 271 566,00 $ 259 689,00 $ Mayo, Village de 247 255,34 $ 236 441,58 $ Conseil des Dénés de Ross River 249 993,00 $ 239 059,50 $ Première Nation de Selkirk 289 332,00 $ 276 678,00 $ Conseil des Ta'an Kwä`ch'än 214 038,00 $ 204 677,00 $ Conseil des Tlingits de Teslin 325 287,00 $ 311 060,50 $ Teslin, Village de 247 255,34 $ 236 441,58 $ Première Nation des Tr'ondëk Hwëch'in 379 854,00 $ 363 241,00 $ Première Nation des Gwitchin Vuntut 334 170,00 $ 319 555,00 $ Watson Lake, Municipalité de 865 566,29 $ 827 710,55 $ Première Nation de White River 147 627,00 $ 141 170,50 $ Whitehorse, Ville de 8 290 820,30 $ 7 928 219,42 $ Collectivités non constituées 1 184 400,00 $ 1 132 600,00 $

