Soutien aux collectivités dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, NT, le 26 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que les Territoires du Nord-Ouest ont reçu 17,25 millions de dollars au titre du nouveau Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour l'exercice 2021-2022, en plus d'un complément de 16,5 millions de dollars. Ce complément double le montant que les collectivités des Territoires du Nord-Ouest ont reçu dans le cadre du programme en 2020-2021, ce qui leur permet de réaliser des projets d'infrastructure favorisant le bien-être de leurs résidents.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités un financement stable et souple pour leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, le financement a aidé le hameau de Tuktoyaktuk à améliorer son aréna afin de favoriser un mode de vie sain et actif pour les résidents de tous âges. La Ville de Yellowknife et la Ville de Fort Smith ont également été en mesure de poursuivre leurs efforts pour remplacer de vieilles infrastructures de collecte des eaux usées afin d'offrir aux résidents des services plus sûrs et plus fiables.

Le 29 juin 2021, le Fonds de la taxe sur l'essence a été renommé Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Ce changement de nom reflète mieux l'évolution du programme au fil du temps et ne changera ni ne modifiera les objectifs ou les exigences du programme.

Les infrastructures des casernes et des postes de pompiers ont été ajoutées comme catégorie d'investissement dans le cadre du programme. Cet ajout contribuera à l'objectif du programme de rendre les collectivités plus fortes et plus résilientes.

En permettant aux collectivités de planifier leurs besoins actuels et futurs, et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FDCC est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que les Territoires du Nord-Ouest demeurent parmi les meilleurs endroits au monde pour les générations à venir.

Citations

« Le gouvernement fédéral comprend l'importance d'aider les collectivités à investir dans des infrastructures essentielles visant par exemple l'approvisionnement en eau potable, les services à large bande et les espaces récréatifs. C'est pourquoi nous nous associons aux Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada afin de soutenir, sur l'ensemble du territoire, des projets qui permettent de créer de bons emplois, de s'attaquer aux changements climatiques et de bâtir des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En doublant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, on améliorera la qualité de vie quotidienne des habitants des Territoires du Nord-Ouest en permettant aux collectivités de toutes tailles de planifier d'importants projets d'infrastructure, tout en créant des emplois et en renforçant l'économie. La souplesse des catégories permet aux collectivités de planifier à long terme alors que nous travaillons ensemble pour faire face aux répercussions de la pandémie. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes heureux d'annoncer que nous continuons à verser chaque année des millions de dollars pour des investissements en infrastructure dans chaque collectivité des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre un soutien aux collectivités des T.N.-O. et la possibilité de répondre aux besoins essentiels en matière d'infrastructure de chaque collectivité. Ces allocations, combinées au complément unique, permettront d'apporter des améliorations importantes aux infrastructures communautaires dans toutes nos collectivités. »

Shane Thompson, ministre des Affaires municipales et communautaires

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année.

est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année. Le FDCC compte 19 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures sportives et les services à large bande. Les collectivités peuvent utiliser immédiatement les sommes pour des projets prioritaires, mettre de côté les sommes pour une utilisation ultérieure, s'entendre avec d'autres collectivités pour regrouper les sommes afin de financer des projets d'infrastructure communs, ou utiliser les sommes pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Le gouvernement du Canada alloue un montant total de 17,25 millions de dollars aux 33 collectivités suivantes des Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). De plus, le gouvernement du Canada alloue un complément de 16,5 millions de dollars, calculé en fonction des affectations de 2020-2021 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour les collectivités suivantes.

À compter de cette année, les infrastructures des casernes et des postes de pompiers sont désormais admissibles dans le cadre du programme.

Bénéficiaire final Allocation de 2021-2022 Complément ponctuel Aklavik 344 000 $ 333 000 $ Behchokǫ̀ 704 000 $ 682 000 $ Première Nation Behdzi Ahda 85 000 $ 80 000 $ Délı̨nę 292 000 $ 279 000 $ Enterprise 85 000 $ 80 000 $ Fort Good Hope 317 000 $ 306 000 $ Fort Liard 306 000 $ 298 000 $ Fort McPherson 434 000 $ 415 000 $ Fort Providence 327 000 $ 324 000 $ Fort Resolution 93 000 $ 80 000 $ Fort Simpson 613 000 $ 574 000 $ Fort Smith 963 000 $ 913 000 $ Gamètı̀ 85 000 $ 80 000 $ Hay River 1 478 000 $ 1 397 000 $ Inuvik 1 451 000 $ 1 359 000 $ Première Nation Ka'a'gee Tu 85 000 $ 80 000 $ Première Nation K'atlodeeche 85 000 $ 80 000 $ Première Nation des Dénés Łutsel K'e 225 000 $ 225 000 $ Bande dénée de Nahanni Butte 85 000 $ 80 000 $ Norman Wells 661 000 $ 606 000 $ Paulatuk 225 000 $ 221 000 $ Première Nation Pehdzeh Ki 85 000 $ 80 000 $ Sachs Harbour 215 000 $ 206 000 $ Première Nation Sambaa K'e 85 000 $ 80 000 $ Tsiigehtchic 85 000 $ 80 000 $ Première Nation TthedzehK'edeli 85 000 $ 80 000 $ Tuktoyaktuk 411 000 $ 398 000 $ Tulita 279 000 $ 274 000 $ Ulukhaktok 287 000 $ 280 000 $ Wekweètı̀ 178 000 $ 178 000 $ Whatı̀ 275 000 $ 266 000 $ Yellowknife 5 717 000 $ 5 511 000 $ Première Nation des Dénés Yellowknives 85 000 $ 80 000 $

