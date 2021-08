ST. JOHN'S, NL, le 6 août 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, a annoncé que Terre-Neuve-et-Labrador a reçu un paiement complémentaire de plus de 31 millions de dollars en plus de son allocation de plus de 33 millions de dollars pour l'exercice 2021-2022 au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). Ce complément double le montant que les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador ont reçu dans le cadre du programme en 2020-2021, ce qui leur permet de réaliser des projets d'infrastructure favorisant le bien-être de leurs résidents.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités un financement stable et souple pour leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, Millertown a pu construire un terrain de jeu à Loggers Landing et améliorer l'efficacité énergétique du centre communautaire local, et Holyrood a effectué une série d'importants travaux de réfection de routes afin d'améliorer la sécurité des résidents.

Le 29 juin 2021, le Fonds de la taxe sur l'essence a été renommé Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Ce changement de nom reflète mieux l'évolution du programme au fil du temps et ne changera ni ne modifiera les objectifs ou les exigences du programme.

Les infrastructures des casernes et des postes de pompiers ont été ajoutées comme catégorie d'investissement dans le cadre du programme. Cet ajout contribuera à l'objectif du programme de rendre les collectivités plus fortes et plus résilientes.

En permettant aux collectivités de planifier leurs besoins actuels et futurs, et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FDCC est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que Terre-Neuve-et-Labrador demeure parmi les meilleurs endroits au monde pour les générations à venir.

Citations

« Nous investissons 64 millions de dollars dans les collectivités de la province pour des projets d'infrastructure locaux. Cela signifie que les municipalités peuvent construire plus de terrains de jeux, entreprendre plus d'améliorations de l'efficacité énergétique dans les centres communautaires et améliorer plus de routes pour accroître la sécurité des résidents. C'est ainsi que nous bâtissons des collectivités plus fortes et plus résilientes qui profitent à tous.»

L'honorable Seamus O'Regan Jr. Ministre des Ressources naturelles

« Dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, les résidents des municipalités et des administrations communautaires inuites continueront de bénéficier de projets d'infrastructure qui permettront de renforcer les services et de bâtir des collectivités sûres et durables dans l'ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador. Je suis particulièrement heureuse de constater que les dirigeants des administrations locales ont maintenant la possibilité d'utiliser ce financement pour les infrastructures des casernes de pompiers et des postes d'incendie dans le cadre d'une nouvelle catégorie du programme. Les municipalités ont plaidé en faveur de cette option. »

L'honorable Krista Lynn Howell, ministre des Affaires municipales et provinciales

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année.

Le FDCC compte 19 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures sportives et les services à large bande. Les collectivités peuvent utiliser immédiatement les sommes pour des projets prioritaires, mettre de côté les sommes pour une utilisation ultérieure, s'entendre avec d'autres collectivités pour regrouper les sommes afin de financer des projets d'infrastructure communs, ou utiliser les sommes pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités a annoncé son intention de verser un paiement complémentaire aux collectivités pour 2020-2021 dans une lettre adressée à ses homologues provinciaux et territoriaux le 30 mars 2021, en précisant que le paiement était subordonné à l'adoption d'une loi habilitante.

Le complément a reçu l'approbation du Parlement lorsque la Loi d'exécution du budget a reçu la sanction royale le 29 juin 2021.

