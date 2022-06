Soutien à la transition énergétique des grands émetteurs : 40 M$ à Certain Teed pour rendre l'une de ses usines carboneutre

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada annoncent l'attribution d'une aide financière totale de 40 M$ à CertainTeed Canada pour un important projet d'électrification et d'efficacité énergétique à son usine située à Sainte-Catherine, en Montérégie. Le projet ainsi soutenu permettra de rendre cette usine carboneutre dans ses procédés de fabrication et dans le chauffage du bâtiment.

Cette annonce est faite aujourd'hui par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, ainsi que par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Le coût total du projet s'élève à 91 M$, dont 40 M$ proviennent du programme ÉcoPerformance pour favoriser l'implantation de grands projets industriels. De cette somme, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles alloue une aide financière de 26,1 M$, par l'entremise du Fonds d'électrification et de changements climatiques, alors qu'Environnement et Changement climatique Canada investit 13,9 M$, à même le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone.

Le projet de CertainTeed consiste à électrifier toutes les parties de sa ligne de production qui utilisent du gaz naturel pour le procédé de broyage et de séchage des feuilles de cloisons sèches produites à l'usine, ce qui inclut un système de récupération de chaleur permettant de valoriser les rejets thermiques du procédé et, ainsi, de réduire les coûts de séchage des produits fabriqués. Cette transformation permettra d'améliorer grandement la performance énergétique de l'usine en évitant la consommation d'environ 24 000 000 m3 de gaz naturel, ce qui équivaut à une réduction annuelle de 44 000 tonnes d'équivalent CO 2 et correspond au retrait de près de 13 000 véhicules légers des routes du Québec.

Les gouvernements du Québec et du Canada font définitivement de la transition énergétique et de la décarbonation de notre économie une priorité pour nous assurer un avenir durable. L'accompagnement offert aux grands émetteurs et l'aide financière substantielle qui peut maintenant leur être consentie par le programme ÉcoPerformance en sont la preuve concrète. Ces entreprises reçoivent ainsi le soutien dont elles ont réellement besoin pour passer à l'action.

Citations :

« Le projet de CertainTeed est en parfaite cohésion avec la volonté de notre gouvernement, présentée notamment dans le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec, de réduire la consommation des combustibles fossiles dans les industries afin de diminuer les émissions de GES. Par l'objectif de carboneutralité visé pour cette usine, l'importance des émissions de CO 2 qui seront ainsi évitées et l'imposant montant de l'aide financière accordée, cette annonce est une autre démonstration tangible de notre engagement gouvernemental à soutenir activement la transition énergétique du Québec. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« En droite ligne avec le Plan pour une économie verte 2030, ce projet porteur non seulement aura un effet positif sur la réduction de nos émissions de GES en privilégiant notre hydroélectricité verte, mais il pourra aussi assurément inspirer d'autres entreprises dans l'électrification de leurs procédés ou orienter de nouveaux projets industriels d'envergure misant sur des technologies plus sobres en carbone. CertainTeed fait preuve de leadership puisqu'à terme, l'usine de Sainte-Catherine n'émettra plus aucun GES dans son procédé de fabrication, ce qui lui permettra de produire la première cloison sèche sans émission de GES de procédé en Amérique du Nord. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les organisations partout au Canada, tout comme CertainTeed, répondent à la crise climatique en trouvant des façons de gérer les risques posés à notre santé, notre économie, notre sécurité et notre biodiversité. Par l'entremise du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notre gouvernement continue de soutenir les acteurs de l'action climatique à l'échelle du pays - et nous allons continuer à le faire grâce à un nouvel engagement de 2,2 milliards de dollars, une partie importante du Plan canadien de réduction des émissions pour 2030. Bravo au leadership démontré par la province du Québec visant à aider à la réduction des émissions polluantes et à bâtir des communautés résilientes. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants :

Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, par la quote-part des distributeurs d'énergie et par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de GES et la consommation énergétique des organisations par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés. Le programme ÉcoPerformance pour favoriser l'implantation de grands projets industriels s'inscrit dans la mesure 1.4.2 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 visant à appuyer l'efficacité et la conversion énergétiques ainsi que l'optimisation des procédés en entreprise dans le but de réduire les émissions de GES du secteur industriel tout en renforçant sa compétitivité.

En concevant de manière responsable des produits de construction durables, CertainTeed contribue à la vitalité du secteur des produits pour le bâtiment depuis plus de 115 ans. CertainTeed est un chef de file nord-américain en matière de produits de construction pour intérieur et extérieur, y compris les toitures, les parements, les clôtures, le platelage, les garde-corps, les garnitures, l'isolation, le gypse et les plafonds. Filiale de Saint-Gobain, CertainTeed compte environ 120 employés à l'usine de Sainte-Catherine .

