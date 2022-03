Soutien à la francophonie - La FCCQ se mobilise pour valoriser et renforcer la contribution des francophones à l'économie canadienne

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière de s'associer à la nouvelle politique du gouvernement du Québec en francophonie canadienne, dévoilée le 20 mars dernier par Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. La FCCQ aura pour objectif de renforcer le développement des capacités, des réseaux et des occasions d'affaires des francophones, entre eux et au sein de l'écosystème économique canadien. La première étape de ce mandat, qui consiste à offrir un volet francophone au sein de grands rendez-vous d'affaires partout au Canada, commencera avec le Forum sur le libre-échange pancanadien, organisé en collaboration avec le gouvernement de l'Ontario et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, qui se déroulera en ligne le 5 avril prochain.

« Le Québec a une responsabilité particulière quant à la défense et la promotion du français et je suis fier d'agir à titre de porteur de projets concrets pour faire rayonner la francophonie en affaires. C'est une langue romantique, mais également riche économiquement et les entrepreneurs ne sont pas toujours conscients de son potentiel économique et des opportunités qui s'offrent à eux.» Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

« L'ajout d'un volet francophone à ce forum pancanadien va concrètement stimuler les réseaux et les occasions d'affaires des entreprises francophones. Il sera également l'occasion de valoriser, devant un large public, la contribution de ces dernières dans la création de richesses. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du plan d'action qui découle de la nouvelle Politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Soulignons donc le travail de la Fédération des chambres de commerce du Québec, organisateur de cet événement et important partenaire de mise en œuvre de la nouvelle politique. » Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Deuxième édition du Forum sur le libre-échange pancanadien : Poursuivre une relance 100 % canadienne et francophone

Cette seconde édition du forum vise à renforcer les liens commerciaux à l'échelle du Canada pour soutenir la relance économique. La rencontre sera axée sur les défis et perspectives associés à la COVID-19 ainsi que sur la manière dont un accroissement du commerce pancanadien pourrait apporter 84 milliards de dollars au PIB national. L'édition 2022 réunira des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire ainsi que des technologies de l'information de tout le pays. Il y sera question de transformation des aliments, de cybersécurité, de solutions informatiques, de confidentialité numérique et de protection des données. Les détails du programme et les inscriptions se trouvent ici.

Dans le cadre de l'événement, la FCCQ organisera le volet francophone du Forum :

La première activité, mêlant conférence et atelier pratique, permettra à des experts et acteurs de l'innovation de débattre des tendances clés de 2022 qui permettront de stimuler la créativité des entreprises canadiennes. Mariette Mulaire, présidente-directrice générale du World Trade Centre Winnipeg conduira un panel composé de Franz Saintellemy, président et chef de l'exploitation de Leddartech, Karima-Catherine (KC) Goundiam, fondatrice et présidente-directrice générale de Red Dot Digital Inc et B2BeeMatch.com et enfin Charles Gervais, chef de l'innovation, iTransform.

Un atelier regroupera les chefs de file de l'industrie agroalimentaire qui aborderont les dernières évolutions technologiques qui pourraient contribuer à résoudre la pénurie de main-d'œuvre à laquelle leur industrie fait face. Sylvain Charlebois, professeur, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et ancien doyen de la faculté de gestion de l'Université ainsi que chroniqueur au journal The Globe and Mail et pour La Presse animera une conférence puis un panel composé de Marilou Cyr, directrice générale de la Zone Agtech, Marco Dufresne, vice-président, ingénierie et environnement chez Olymel et Daniel Badiou, fondateur et président-directeur général d'Ukkö Robotics.

Enfin, Daniel Lamarre, vice-président exécutif du conseil d'administration et ancien président-directeur général du Groupe Cirque du Soleil, fera part de son expérience et des enseignements qu'il a tiré durant son parcours pour démontrer comment il est possible de trouver le chemin de la réussite grâce à la créativité, à l'audace et à l'innovation.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Florent Favrel, Directeur, Corridors de commerce, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3261 | C. 438 398-1203, [email protected]