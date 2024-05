Soutien à la démarche Municipalité amie des aînés - Lancement de l'appel de projets 2024-2025

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, est fière d'annoncer le lancement pour l'appel de projets 2024-2025 dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Ce programme d'aide financière vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de favoriser le vieillissement actif et le maintien à domicile des personnes aînées. Il se répartit deux volets : le soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des personnes aînées et le soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur de ces dernières.

Volet 1 - Soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés

Les projets soumis dans le cadre de ce volet permettent de soutenir les municipalités, les communautés des nations autochtones ou les municipalités régionales de comté (MRC) qui souhaitent réaliser ou mettre à jour une politique et un plan d'action favorables aux personnes aînées.

Ce volet inclut une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité et un accompagnement technique consistant, entre autres, en une aide-conseil sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA.

Volet 2 - Soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés

Les projets reçus dans le cadre de ce volet permettent aux MRC ou aux communautés des nations autochtones, sous certaines conditions, de bénéficier d'une aide financière pour l'embauche d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice MADA sur une durée maximale de trois ans.

Cette ressource joue un rôle pivot dans son milieu, notamment pour coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans d'action de son territoire, encourager la mobilisation et le réseautage des acteurs clés ainsi que l'adoption des meilleures pratiques favorisant l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées.

« Chaque année, c'est une grande fierté de voir plus de communautés du Québec se joindre à nos efforts pour créer des milieux et des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées. Notre priorité est d'adapter le Québec au vieillissement de sa population, tout en influençant positivement l'état de santé et le bien-être des personnes aînées et en leur permettant de vieillir à domicile, le plus longtemps possible. Les municipalités sont le palier de gouvernement le plus proche des citoyennes et des citoyens et c'est avec leur collaboration que nous pourrons répondre aux besoins des personnes aînées. J'invite les municipalités et les MRC à soumettre leurs projets et initiatives en ce sens. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

L'appel de projets se déroulera en deux temps : du 8 mai au 5 juillet 2024 pour le volet 1 (Soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés); du 8 mai au 5 juillet 2024 pour le volet 2 (Soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés).

À ce jour, plus de 1000 municipalités et MRC constituant 94,7 % de la population québécoise se sont engagées dans une démarche MADA, faisant du Québec la société la plus avancée au monde dans l'application de l'approche « amie des aînés » prônée par l'Organisation mondiale de la santé.

Une séance d'information sur les modalités de l'appel de projets MADA sera offerte en mode virtuel aux municipalités les 22 et 27 mai. Pour s'inscrire, cliquez ici.

Pour en savoir plus : Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés - Soutien gouvernemental aux démarches des municipalités qui agissent pour le bien-être des aînés | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

