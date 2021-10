Soutien à la défense collective des droits - Le ministre Jean Boulet annonce un soutien financier de plus de 217 000 $ à la Table Itinérance Rive-Sud et à L'Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec

QUÉBEC, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'un soutien financier de 217 010 $ est accordé à deux organismes communautaires voués à la défense collective des droits.

Ce financement permettra de soutenir ces organismes, qui œuvrent auprès de clientèles ayant des difficultés sociales, soit la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS) et L'Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec (ANCQ), qui recevront respectivement 92 230 $ et 124 780 $ en soutien à leur mission globale.

La TIRS a pour mission de regrouper les organismes communautaires œuvrant sur la Rive-Sud de Montréal dans la recherche de solutions à la problématique des personnes itinérantes ou à risque de le devenir.

Pour sa part, l'ANCQ a pour mission de défendre les droits des nouveaux conjoints et conjointes en plus de leur offrir des services directs aux personnes aux prises avec certaines problématiques à la suite d'une séparation ou d'un divorce.

Ce financement est attribué dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotions des droits.

Citation :

« À titre de ministre responsable de l'action communautaire, j'ai la profonde conviction que les organismes communautaires, qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain, ont la souplesse nécessaire pour agir promptement auprès des personnes vulnérables, notamment celles qui font face à des problèmes tels que l'isolement, la violence faite aux femmes ou les problèmes de santé mentale et d'itinérance. Le financement à la mission signifie qu'ils peuvent compter sur notre gouvernement pour leur assurer de la prévisibilité dans la planification de leurs actions. Ainsi, ils participent à renforcer le filet social du Québec. Il est important de les soutenir. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Depuis 2018, 32 nouveaux organismes sont financés dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotions des droits. En 2020-2021, 341 organismes ont été soutenus à la mission, pour un total de 34 272 128 $ incluant une somme de 736 965 $ versée dans un fonds d'urgence.

Le soutien aux organismes communautaires permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui d'augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires.

