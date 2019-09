Soutien à la défense collective des droits - Le ministre Jean Boulet accorde un premier financement à une douzaine d'organismes communautaires

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est fier d'annoncer que 12 organismes communautaires voués à la défense collective des droits se partageront pour la première fois plus de 1 163 304 de dollars en soutien à leur mission globale.

Ces 12 organismes ont une portée nationale, régionale ou locale. Ils se dédient notamment à la lutte contre l'homophobie, à la défense des droits des femmes ainsi que des personnes retraitées et préretraitées.

Le financement qui leur est accordé provient de l'enveloppe de 2,6 millions de dollars annoncée le 19 juillet 2019 par le ministre Boulet pour la reconnaissance de nouveaux organismes en défense collective des droits. Rappelons que cette aide fait partie de la hausse de 11 millions de dollars annoncée à la même occasion pour soutenir près de 320 organismes communautaires.

Les organismes concernés recevront leur financement à compter de 2019-2020 du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). Notons que d'autres organismes de défense collective des droits partout au Québec pourraient recevoir du financement prochainement.

« Les services offerts par les organismes de défense collective des droits sont indispensables pour celles et ceux qui n'ont pas toujours une voix. Leur mission contribue à faire en sorte que toutes les Québécoises et tous les Québécois puissent trouver leur place au sein de notre société. Votre gouvernement a décidé d'améliorer son aide à leur endroit et nous sommes fiers de soutenir ces organismes aujourd'hui. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Région Nom organisme Montant Montréal Comité logement Lachine-Lasalle 74 331 $ Montréal (national) Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l'homophobie 119 553 $ Montréal Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, Ahuntsic-Saint-Laurent 74 331 $ Montréal (national) Regroupement des organismes en défense collective des droits 119 553 $ Montréal (national) Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec 119 553 $ Montréal (national) Fondation Rivières 119 553 $ Montréal (national) Pour les droits des femmes du Québec 119 553 $ Lanaudière Association québécoise pour la défense des droits des retraités et pré-retraités, section troisième âge de Chertsey 74 331 $ Laurentides Regroupement des usagers du transport adapté des Patriotes 74 331 $ Montérégie Action logement Pierre-De-Saurel 74 331 $ Montérégie Comité Logemen'mêle 74 331 $ Montréal (national) Vigilance OGM 119 553 $ Total

1 163 304 $

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

