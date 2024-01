KINGSTON,ON, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le Kingston Native Centre and Language Nest (KNCLN), une propriété patrimoniale appartenant à la Ville, sera rénové à la suite d'un investissement de près de 2,4 millions de dollars du gouvernement fédéral. La Ville de Kingston fournit 636 854 $.

Comme l'ont annoncé le député Mark Gerretsen, le maire Bryan Paterson et Constance Carriere-Prill, directrice générale du KNCLN, le bâtiment existant sera rénové, on visera des émissions de carbone nettes nulles et on offrira un nouvel espace urbain accessible pour l'apprentissage des langues et les programmes culturels dirigés par les Premières Nations.

La rénovation du KNCLN, situé au 610, rue Montreal, a été planifiée avec des partenaires communautaires et des dirigeants autochtones locaux.

Les améliorations apportées au bâtiment aideront les personnes à mobilité réduite et les parents de jeunes enfants en leur donnant une plus grande indépendance dans l'utilisation de cet espace. Les rénovations comprennent des toilettes universelles, une cuisine communautaire, des espaces de rassemblement intérieurs et extérieurs, et un ascenseur. De plus, une nouvelle isolation, des systèmes de chauffage électrifiés, des éclairages à DEL et des panneaux solaires permettront de réduire considérablement la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l'installation.

Le KNCLN a été créé à la base par un groupe local d'amateurs et d'apprenants de langues autochtones afin de promouvoir la résurgence des langues autochtones en milieu urbain. Il s'agit désormais d'un centre d'amitié financé par la province, dans le cadre de la Fédération ontarienne des centres d'amitié autochtones, et qui bénéficie du soutien financier de la Ville de Kingston.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier d'investir dans des améliorations écologiques et inclusives qui soutiennent le Kingston Native Centre and Language Nest, qui continue de développer et d'élargir sa programmation. La rénovation de cet espace permettra aux communautés autochtones de la région de préserver, de revitaliser et de renforcer leurs langues et leurs cultures. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, Ontario au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je me réjouis des changements qui seront apportés à ce bâtiment patrimonial appartenant à la Ville. Ce nouveau financement permettra d'améliorer et de revitaliser un espace important consacré à la préservation et à la célébration de la culture autochtone locale. Cette transformation permettra de mettre en valeur à la fois notre patrimoine local et notre durabilité, alors que nous préparons un avenir plus radieux et plus inclusif pour tous les membres de notre collectivité. »

Bryan Paterson, maire de Kingston

« Nous sommes très honorés de recevoir ce soutien de la part de nos partenaires locaux et d'Infrastructure Canada. Il nous reste beaucoup à faire pour élargir nos programmes et nos services afin de répondre aux besoins de notre communauté autochtone locale. Les populations autochtones urbaines, en général, n'ont pas accès à des terrains et à des espaces sûrs et accessibles - pour se rassembler et pour simplement se connecter. Nous sommes très heureux de savoir que nous disposerons d'un bâtiment et d'une propriété sécurisés, offrant tous les services au 610, rue Montréal, comme site éducatif principal pour accueillir nos clients et leurs familles. »

Constance Carriere-Prill, directrice générale, Kingston Native Centre and Language Nest (KNCLN)

« Le financement offre une occasion fantastique de montrer comment la préservation des bâtiments patrimoniaux peut aller de pair avec la création d'espaces communautaires durables et inclusifs. Pour atteindre cette étape, il a fallu des efforts conjoints, et le KNCLN a été un partenaire formidable à chaque étape. »

Kevin Gibbs, directeur des Services du patrimoine, Ville de Kingston

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 355 415 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la ville de Kingston fournit 636 854 $.

Ces améliorations devraient permettre d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment existant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 16,1 tonnes par année.

En 2023, le Kingston Native Centre and Language Nest (KNCLN) a rejoint la Fédération ontarienne des centres d'amitié autochtones.

Alors que le KNCLN s'agrandit, le 610, rue Montréal restera le site de son centre d'éducation et d'enseignement des langues.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du plan en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'augmentation de l'efficacité énergétique et à l'amélioration de la résilience des installations face aux effets des changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du plan en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'augmentation de l'efficacité énergétique et à l'amélioration de la résilience des installations face aux effets des changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

