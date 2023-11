Soutien à Anticosti et à la Minganie - Québec accorde près de 16 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre et la gestion du site du patrimoine mondial d'Anticosti à l'UNESCO

ANTICOSTI, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Dans la foulée de l'inscription de l'île d'Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en septembre dernier, le gouvernement du Québec annonce des investissements totalisant près de 16 millions de dollars pour appuyer le milieu municipal et les acteurs locaux et faire rayonner la valeur exceptionnelle de ce site. Ces investissements sont les premiers résultats des travaux menés par le comité interministériel mandaté à cette fin. Rappelons que notre gouvernement a accompagné le milieu local dans cette démarche qui a mené à l'obtention de cette reconnaissance internationale historique.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du gouvernement du Québec, en compagnie de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain. Les investissements s'échelonneront sur les cinq prochaines années, soit de l'exercice 2023-2024 à l'exercice 2028-2029.

Les contributions annoncées traduisent la volonté du gouvernement d'apporter un soutien concret au territoire d'accueil, à plusieurs chapitres, afin que sa reconnaissance internationale soit un succès sur tous les plans. Par ailleurs, le gouvernement du Québec continuera d'accompagner et de soutenir le milieu d'accueil du site du patrimoine mondial.

Les nouveaux investissements annoncés aujourd'hui s'ajoutent à la subvention de 700 000 $ qui a été accordée en juillet dernier à la municipalité régionale de comté (MRC) de Minganie, pour l'année financière 2023-2024, afin de la soutenir dans les activités liées à la recherche scientifique, à la mise en valeur de l'île d'Anticosti et à la création de la société de gestion pour le site du patrimoine mondial, désormais reconnu.

Les investissements annoncés se déclinent en deux volets :

Amélioration et consolidation du patrimoine bâti de la Sépaq à Anticosti (5 millions de dollars) , en vue de rénover et de consolider certains hébergements, tant pour les membres du personnel que pour la clientèle du parc national, de la pourvoirie Sépaq Anticosti et de l'Auberge Port-Menier, ainsi que de mettre à niveau certaines infrastructures d'alimentation et de traitement des eaux potables et usées.





, en vue de rénover et de consolider certains hébergements, tant pour les membres du personnel que pour la clientèle du parc national, de la pourvoirie Sépaq Anticosti et de l'Auberge Port-Menier, ainsi que de mettre à niveau certaines infrastructures d'alimentation et de traitement des eaux potables et usées. Maintien et amélioration des infrastructures de transports routiers (10,5 millions de dollars), afin de réaliser, d'ici 2025, trois projets dans ce domaine, soit le remplacement du pont de la rivière à l'Huile et du ponceau de la rivière Trois Milles ainsi que la réfection d'une partie du chemin Henri-Menier.

Outre ces investissements, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs prévoit l'embauche d'une personne-ressource qui travaillerait à l'amélioration de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité de L'Île-d'Anticosti pour une période de trois ans.

Citations :

« L'île d'Anticosti est un joyau naturel du Québec. Notre gouvernement est fier d'en faire la promotion, tant pour les Québécoises et Québécois qui aiment la visiter que pour les touristes qui y vivent des expériences uniques. En investissant dans les infrastructures de transport sur l'île, on s'assure que nous pourrons visiter ce lieu unique pour encore longtemps. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le Québec est fermement résolu à protéger son patrimoine naturel unique au monde, comme à Anticosti, l'une de nos plus grandes fiertés nationales. Je suis ravi que notre gouvernement réponde présent pour soutenir la communauté d'Anticosti grâce à une subvention substantielle. Je remercie tous les acteurs et toutes les personnes qui contribuent à atteindre nos objectifs de conservation et qui œuvrent, au quotidien, à préserver notre plus grande richesse, la nature, tout en mettant en valeur la beauté de ce joyau québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Anticosti est un joyau de notre région qui est maintenant reconnu mondialement. Lors de l'annonce de l'UNESCO, nous avons dit que nous serions présents pour soutenir le développement de ce nouveau site qui figure au patrimoine mondial et, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Je suis très fière d'annoncer ces investissements totalisant près de 16 millions de dollars pour appuyer Anticosti dans différents secteurs prioritaires! Je remercie tous mes collègues qui ont mis l'épaule à la roue pour rendre cela possible et je remercie également tous les acteurs locaux et régionaux qui n'ont ménagé aucun effort pour faire rayonner Anticosti! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Le Québec est riche de son vaste territoire et de la biodiversité unique qu'on y trouve. Depuis près de 40 ans, le réseau de parcs de la Sépaq met en valeur la beauté de nos grands espaces, comme Anticosti, en favorisant l'accès à la nature et à différentes activités, dont la randonnée, la chasse et la pêche. Sur l'île, la Sépaq joue un rôle de premier plan, notamment en matière de développement récréotouristique. C'est pourquoi je suis très fière que notre gouvernement investisse pour appuyer les acteurs locaux en vue de faire rayonner ce lieu unique au monde, tout en assurant la prospérité du milieu. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

La Sépaq est un important moteur économique pour l'île d'Anticosti par l'entremise de la gestion de la pourvoirie Sépaq Anticosti, du parc national d'Anticosti et de l'Auberge Port-Menier. Depuis plus de 30 ans, la Sépaq travaille de concert avec les partenaires du milieu à générer des retombées positives sur la population locale et l'économie régionale. La chasse au cerf de Virginie, la villégiature et la pêche sont les produits touristiques les plus porteurs de l'île, procurant de l'emploi à plus de 150 personnes.





En 2020, une aide financière de 500 000 $ a été octroyée à Anticosti par l'entremise des sommes prévues au Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles pour produire un état de situation et une analyse des perspectives du lieu d'enfouissement en tranchées de l'île, ainsi que pour y réaliser certains travaux prioritaires.





Les investissements prévus pour les trois projets routiers proviennent du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Pour le premier projet, outre les travaux de remplacement du pont acier-bois de la rivière à l'Huile par un nouveau pont du même type, avec culées de béton, le financement sert aussi à refaire les approches de celui-ci. Pour la rivière Trois Milles , le ponceau actuel en béton est remplacé par un nouveau, également en béton. Pour le projet du chemin Henri-Menier, les travaux consistent en du rechargement granulaire sur la portion située entre le kilomètre 100 et le kilomètre 105.

