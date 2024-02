KENNETT SQUARE, Pa., le 29 février 2024 /CNW/ - South Mill Champs, un important producteur et fournisseur nord-américain de champignons frais et d'aliments fonctionnels à base de champignons, a annoncé avoir conclu un partenariat transfrontalier avec Grupo APAL pour former une coentreprise mexicaine à parts égales. Royal Champs S. de R.L. de C.V.

Royal Champs construira et exploitera des installations de compostage et de culture de champignons dans plusieurs sites au Mexique, principalement pour l'importation et l'inclusion dans la vaste chaîne d'approvisionnement de South Mill Champs aux États-Unis et au Canada.

Mike Pia Jr., vice-président de la croissance des entreprises chez South Mill Champs, a déclaré : « Cette expansion représente une étape stratégique dans notre engagement à livrer les champignons les plus frais et de la plus haute qualité chaque jour d'un océan à l'autre. Le partenariat avec Grupo APAL nous permettra de nous concentrer sur notre vaste expertise en matière de production de champignons et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'expansion mexicaine, combinée à celle de la Colombie-Britannique et de la Pennsylvanie au cours des dernières années, témoigne de notre engagement à moderniser l'industrie des champignons et à en faire un chef de file en matière d'innovation dans toute l'Amérique du Nord. »

Armando Paredes Arroyo, président de Grupo APAL, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à South Mill Champs pour développer l'industrie de la production de champignons au Mexique. Notre expertise en matière de production alimentaire et de logistique au Mexique, combinée au leadership éprouvé de SMC dans cette industrie, assurera la réussite de ce projet passionnant. »

Grupo APAL est la société d'investissement privé de M. Paredes Arroyo, producteur laitier, fournisseur et actionnaire d'Alpura, une entreprise de produits laitiers basée à Mexico.

Royal Champs a l'intention d'inaugurer plus tard cette année une installation de production de champignons intégrée de style néerlandais et novatrice englobant la phase 3 de compostage, des fermes de culture de champignons et des opérations d'emballage sur un site de 257 acres près de Queretaro, au Mexique.

À propos de South Mill Champs :

South Mill Champs est un important producteur et fournisseur intégré verticalement de champignons frais et d'aliments fonctionnels aux champignons en Amérique du Nord. Établie à Kennett Square, en Pennsylvanie, et compte tenu de ses activités de croissance et de transformation en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Pennsylvanie et au Maryland, South Mill Champs est un important fournisseur novateur axé sur le client dans l'industrie. SMC offre des champignons et d'autres produits alimentaires frais, une logistique à service complet et un entreposage frigorifique, et a une réputation de qualité supérieure et d'approvisionnement constant. Le réseau de l'entreprise comprend des centres de distribution de la chaîne du froid très efficaces aux États-Unis, notamment à Atlanta, Dallas, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Kennett Square, La Nouvelle-Orléans, Sacramento et Winter Haven, en Floride.

