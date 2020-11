KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, le 2 novembre 2020 /CNW/ - South Mill Champs, l'un des plus grands producteurs de champignons de qualité supérieure en Amérique du Nord, a annoncé l'achat d'un nouveau centre de distribution à Lakeland, en Floride. Il s'agit d'une installation de qualité alimentaire d'une superficie de plus de 30 000 pieds carrés. L'entreprise prévoit mettre en service l'installation en novembre à la suite des améliorations nécessaires à la transformation des champignons.

South Mill Champs exploite un réseau de centres de distribution aux États-Unis avec des emplacements à Atlanta, en Nouvelle-Orléans, à Dallas, à Houston et à Los Angeles. Les centres de distribution fournissent sur place des champignons de grande qualité, fraîchement tranchés, directement de leurs fermes de Pennsylvanie et de la Colombie-Britannique. De plus, les centres de distribution fournissent des produits saisonniers aux marchés locaux de la restauration et de la vente au détail.

« La Floride est un prolongement naturel de notre réseau de vente, a déclaré Lewis Macleod, chef de la direction de South Mill Champs. Notre expansion en Floride s'inscrit dans le cadre de notre mission, qui consiste à répondre à la demande croissante de nos clients, dont une grande partie est présente dans ce marché clé. »

Une analyse des données sur la vente au détail, publiée par le Mushroom Council jusqu'au 6 septembre 2020, révèle que les ventes au détail de champignons à l'échelle nationale sont supérieures de plus de 20 % à celles de l'an dernier en dollars et de 17 % en livres. Les aperçus de la vente au détail indiquent également que les champignons se classent parmi les 10 principaux fruits et légumes affichant les gains absolus les plus élevés en dollars d'une année à l'autre pendant 26 semaines consécutives.

« Nous nous attendons à ce que la demande de champignons sur le marché continue d'augmenter, poursuit M. Macleod, à mesure que les consommateurs ordinaires seront de plus en plus sensibilisés aux bienfaits des champignons pour la santé et l'environnement. Nous sommes passionnés par notre mission qui consiste à renseigner les consommateurs sur ce que nous appelons le trifecta of goodness™ - des champignons, un goût délicieux, excellent pour vous et bon pour la planète. »

À propos de South Mill Champs

South Mill Champs est un cultivateur et producteur de compost de premier plan, intégré verticalement, et un fournisseur de champignons frais cultivés en Amérique du Nord et de collations pratiques à base de champignons, dont le siège social se trouve à Kennett Square, en Pennsylvanie. Dans le but d'être le fournisseur le plus novateur et le plus centré sur le client dans l'industrie, South Mill Champs propose des champignons et autres produits, un service complet de logistique et de stockage et possède la réputation d'être une entreprise de qualité supérieure et d'assurer un approvisionnement régulier.

