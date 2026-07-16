South Mill Champs dénonce une décision commerciale préliminaire des États-Unis fondée sur une prémisse erronée : Les clients américains choisissent les champignons canadiens pour leur qualité supérieure et non pour leur prix

Le différend commercial initié par Giorgio défie les faits fondamentaux du marché et punirait les clients avec des prix plus élevés pour un produit qu'ils choisissent parce qu'il est meilleur

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 16 juillet 2026 /CNW/ - South Mill Champs, deuxième plus important producteur de champignons en Amérique du Nord, a commenté aujourd'hui une décision préliminaire du Département du Commerce des États-Unis concernant l'imposition de droits antidumping qui fait partie d'un différend commercial général contre les importations de champignons frais en provenance du Canada. L'action en justice, intentée par le concurrent Giorgio Foods, est fondée sur une allégation qui est contredite par les données les plus élémentaires du marché : Les champignons de South Mill Champs cultivés au Canada se vendent aux États-Unis à un prix plus élevé que ceux qu'elle cultive aux États-Unis. Ce n'est pas le profil de prix d'une entreprise qui écoule ses produits à prix cassés. C'est le profil de prix d'une entreprise qui a investi dans le développement d'un produit haut de gamme.

« Nous avons gagné notre position en cultivant le meilleur produit, et le plus cohérent qui soit, et en investissant pour le garder ainsi », a déclaré Lewis Macleod, PDG de South Mill Champs. « Une allégation de dumping exige de démontrer que le prix de notre produit est injustement bas. C'est tout le contraire. Nos clients paient plus cher pour les champignons cultivés au Canada parce qu'ils valent plus. Cette action a été intentée par un concurrent qui a choisi le contentieux plutôt que l'investissement. Nous allons la contester à chaque étape, et nous aurons de notre côté les faits et la dynamique concurrentielle du monde réel. »

M. Macleod a ajouté : « Les actions commerciales sont une distraction par rapport à ce qui compte : cultiver un meilleur champignon et développer le marché de cet excellent produit alimentaire. Nous continuerons de faire valoir notre point de vue auprès de l'ITC, où les données réelles parleront d'elles-mêmes. Nous sommes convaincus qu'avec les faits de notre côté et l'importance fondamentale que nous accordons à la qualité des produits et à un service constant avant tout, nous continuerons à gagner là où cela compte le plus - avec nos clients. »

Une allégation commerciale que les éléments de preuve ne corroborent pas

La loi antidumping est conçue pour traiter d'une pratique bien particulière : vendre des biens sur un marché étranger en deçà de leur juste valeur, généralement en dessous du prix facturé sur le marché intérieur, afin d'acquérir des parts de marché par le prix plutôt que par le mérite du produit. South Mill Champs ne procède pas ainsi.

Les champignons cultivés au Canada de South Mill Champs sont vendus aux États-Unis à un prix plus élevé que ses champignons cultivés au Canada vendus au Canada - et à un prix plus élevé que ses champignons produits aux États-Unis. Ce seul fait mine le fondement de l'allégation de Giorgio. Les clients de South Mill Champs paient une prime pour les produits canadiens parce qu'ils répondent à une norme de fraîcheur, de constance et de fiabilité que le marché attend désormais des installations de culture modernes. Ce n'est pas un avantage commercial injuste. Il s'agit d'une concurrence qui produit des résultats pour les acheteurs et les consommateurs.

La conclusion préliminaire du Département du Commerce ne reflète pas la dynamique concurrentielle réelle

La raison pour laquelle le Département du Commerce a conclu à l'existence d'un dumping de la part de SMC est liée aux comparaisons asymétriques qui sont prévues dans la législation antidumping. Par exemple, le Département du Commerce calcule le prix de vente moyen de SMC sur le marché américain en incluant toutes les transactions de vente de SMC aux États-Unis. Mais, pour calculer le prix de vente moyen correspondant sur le marché canadien, la loi américaine exige seulement d'inclure les ventes effectuées à un prix supérieur au coût. De plus, dans ce cas-ci, le Département du Commerce a comparé les prix sur le marché américain pour le produit de catégorie 2 de South Mill Champs à ceux du produit de catégorie 1 sur le marché canadien - ce qui n'est pas une comparaison équitable.

Les prix réels racontent une autre histoire : en utilisant ses mêmes formules, si le Département avait simplement comparé les prix moyens de South Mill Champ aux États-Unis à ses prix moyens au Canada, le taux de droits antidumping calculé aurait été nul.

Des installations plus anciennes ferment leurs portes en raison de la qualité et non de la concurrence des prix

La part croissante du marché nord-américain de South Mill Champs est le résultat direct de sa longue histoire d'investissement dans des infrastructures agricoles modernes. Partout aux États-Unis, des installations traditionnelles de culture de champignons sur plateaux ont fermé, et continuent de fermer. La raison n'est pas la pression exercée par les importations canadiennes sur les prix. C'est que le marché a bougé. Les détaillants et les exploitants de services alimentaires ont besoin d'un produit plus frais et plus uniforme que ce que les opérations des générations précédentes peuvent fournir de manière fiable. South Mill Champs a construit des installations capables de répondre à cette norme. Le marché a récompensé cet investissement.

Le droit commercial n'a pas été conçu pour protéger les acteurs en place contre des concurrents qui ont investi davantage et produit mieux. Le différend commercial initié par Giorgio punit l'innovation, punit les clients -- qui font face à des prix plus élevés pour un produit qu'ils préfèrent activement -- et crée un précédent néfaste sur la façon dont les différends commerciaux agricoles sont résolus. Si Giorgio l'emporte, le résultat ralentira les investissements dans la modernisation continue de l'infrastructure aux États-Unis, nuisant au client et au consommateur de champignons et étouffant la croissance de la demande de champignons.

Il ne s'agit que de la dernière étape en date d'un différend commercial plus long

La décision préliminaire du Département du Commerce est une étape d'un processus juridique à plusieurs étapes, et non un résultat définitif. Fait important, la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) doit rendre séparément une décision définitive sur la question de savoir si les producteurs américains ont subi un préjudice matériel en raison des importations canadiennes. Si l'USITC constate que ce n'est pas le cas, tous les droits de douane sont résiliés, quelles que soient les conclusions du Département du Commerce.

South Mill Champs fera valoir son point de vue pleinement et vigoureusement à chaque étape de ce processus.

Qualité et investissement sous-tendent la position concurrentielle de South Mill Champs

South Mill Champs s'est taillé une place de chef de file sur le marché nord-américain grâce à des investissements soutenus dans des infrastructures de culture modernes, des cultures de précision et des chaînes d'approvisionnement intégrées pour ses activités aux États-Unis et au Canada. La société, qui emploie directement plus de 600 personnes à l'échelle nationale, a son siège social à Kennett Square, en Pennsylvanie, au cœur d'un État qui produit environ 69 % de tous les champignons vendus aux États-Unis.

La chaîne d'approvisionnement intégrée des champignons en Amérique du Nord sert les acheteurs, les détaillants et les acteurs de la restauration américains depuis des décennies. La production canadienne complète l'offre américaine et répond à une demande que les producteurs américains ne peuvent satisfaire entièrement.

La perturbation de cette chaîne d'approvisionnement par des actions commerciales basées sur des prémisses incorrectes fait grimper les coûts pour les consommateurs et les acheteurs, sans améliorer pour autant la qualité ni la fiabilité de l'approvisionnement.

À propos de South Mill Champs

South Mill Champs est le deuxième producteur de champignons en importance en Amérique. La société, qui a son siège social à Kennett Square, en Pennsylvanie, compte des installations de culture et de transformation partout aux États-Unis et au Canada. Elle a renforcé sa position sur le marché grâce à des investissements soutenus dans l'innovation et dans des infrastructures agricoles modernes. Pour en savoir plus, visitez le www.southmill.com.

SOURCE South Mill Champs

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