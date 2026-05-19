Les mesures commerciales prises par un concurrent visent la politique fiscale agricole standard, créant un précédent qui pourrait affaiblir tous les producteurs de fruits et légumes des États-Unis, bien au-delà des champignons

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 19 mai 2026 /CNW/ - South Mill Champs, l'un des plus importants producteurs de champignons en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui qu'il contestait une décision préliminaire du département américain du Commerce concernant l'imposition de droits compensateurs sur les importations de champignons frais en provenance du Canada. Une action commerciale a été lancée par le concurrent Giorgio Fresh Co. et fondée sur une théorie juridique erronée qui menace les producteurs agricoles des États-Unis et du Canada. À compter du 18 mai, les importateurs américains devront verser des dépôts de droits de douane en espèces sur les champignons canadiens, des coûts qui seront directement répercutés sur les consommateurs, lesquels paieront davantage dans les supermarchés et les restaurants.

« Nous avons acquis notre position en produisant le produit de la plus haute qualité et le plus constant disponible sur le marché, et en investissant pour maintenir ce niveau d'excellence », a déclaré Lewis Macleod, PDG de South Mill Champs. « L'affirmation selon laquelle nos activités canadiennes seraient artificiellement soutenues par des subventions gouvernementales ciblées est erronée tant sur le plan des faits que sur le plan juridique. Cette action a été intentée par un concurrent qui a choisi le contentieux plutôt que l'investissement. Nous le contesterons à chaque étape -- pour nos clients, pour nos employés et pour les communautés agricoles américaines et canadiennes qui ont un intérêt direct dans la résolution de ce précédent. »

M. Macleod a ajouté : « Nous communiquons avec des représentants d'autres secteurs des fruits et légumes aux États-Unis pour les informer de ce que les actions de Giorgio pourraient signifier pour eux et du précédent juridique qui pourrait être établi. Entre-temps, nous continuerons d'offrir la qualité et la constance que nos clients aiment et qui nous ont valu notre position à l'avant-garde du marché des champignons. »

« Frustrant, même si nous pensons que l'affaire commerciale n'a aucun fondement, elle cause toujours des perturbations. À un moment crucial où l'ensemble du secteur devrait se concentrer sur l'augmentation des achats de champignons par les consommateurs en investissant dans la qualité, Giorgio préfère que l'industrie perde du temps et de l'argent dans des litiges qui divisent. »

Une action commerciale fondée sur une base juridique contestée

Le taux préliminaire de droits compensateurs appliqué à South Mill Champs repose principalement sur des exonérations de taxe de vente provinciale qui s'appliquent à tous les producteurs agricoles canadiens, dans chaque province et pour toutes les cultures. Il ne s'agit pas de subventions ciblées aux producteurs de champignons; il s'agit d'un traitement fiscal standard à l'échelle du secteur que les gouvernements canadiens ont étendu aux agriculteurs dans le cadre d'une politique établie de longue date.

Plus récemment, le département du Commerce a ouvert un axe d'enquête complémentaire visant l'imposition selon la méthode de comptabilité de caisse -- la méthode comptable utilisée par les agriculteurs des deux côtés de la frontière pour gérer le fait que les cultures et le bétail sont souvent imposés avant même que les recettes de leur vente ne soient perçues. Les représentants du secteur agricole américain soutiennent depuis longtemps que l'imposition selon la méthode de la comptabilité de caisse n'est pas une subvention, mais un aménagement tenant compte des conditions propres à l'agriculture. Forcer les producteurs à adopter une imposition fondée sur la comptabilité d'engagement pourrait créer de graves problèmes de liquidité -- potentiellement existentiels -- pour les exploitations agricoles qui devraient payer des impôts sur des revenus pas encore réalisés.

Le risque s'étend bien au-delà des champignons

La théorie juridique appliquée ici par le département du Commerce ne s'arrête pas à la frontière canadienne. Les gouvernements des États américains offrent régulièrement un traitement fiscal comparable aux agriculteurs nationaux. Un précédent établi aujourd'hui contre les producteurs de champignons canadiens peut être cité dans un futur différend commercial contre un producteur de fruits, un producteur céréalier ou un maraîcher américain.

La décision est préliminaire et non définitive -- il est encore temps de rectifier les faits. La Commission américaine du commerce international mènera sa propre évaluation indépendante du préjudice, distincte des conclusions du département du Commerce concernant les subventions. Si l'USITC ne constate aucun préjudice matériel pour l'industrie des champignons aux États-Unis, tous les droits de douane sont résiliés, quelles que soient les conclusions du département du Commerce. Les décisions finales relatives aux droits compensateurs et aux mesures antidumping sont attendues en décembre 2026.

La qualité et l'investissement, et non les subventions, sous-tendent la position concurrentielle de South Mill Champs

South Mill Champs s'est taillé une place de chef de file en Amérique du Nord grâce à des investissements soutenus dans des infrastructures de culture modernes, une culture de précision et des chaînes d'approvisionnement intégrées dans l'ensemble de ses opérations aux États-Unis et au Canada. La société est également à l'avant-garde de l'adoption de l'automatisation des récoltes qui repose sur l'investissement dans des infrastructures de culture modernes. Employant directement plus de 600 personnes à travers le pays, elle a son siège social à Kennett Square, en Pennsylvanie, au cœur d'un État qui produit environ 69 % de tous les champignons vendus aux États-Unis.

La chaîne d'approvisionnement intégrée des champignons en Amérique du Nord sert les acheteurs, les détaillants et les acteurs de la restauration américains depuis des décennies. La production canadienne complète l'approvisionnement domestique américain en comblant une demande que la Pennsylvanie et les autres producteurs américains ne satisfont pas entièrement. La perturbation de cette chaîne d'approvisionnement entraîne des coûts sans gain de qualité ou de sécurité d'approvisionnement.

À propos de South Mill Champs

South Mill Champs est l'un des plus importants producteurs de champignons en Amérique du Nord. Son siège social est situé à Kennett Square, en Pennsylvanie. Grâce à ses installations de culture et de transformation aux États-Unis et au Canada, l'entreprise emploie directement plus de 600 personnes et a construit sa position sur le marché grâce à des investissements soutenus dans l'innovation et des infrastructures agricoles modernes. Pour en savoir plus, visitez Southmill.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2982616/South_Mill_Champs_Logo.jpg

SOURCE South Mill Champs

CONTACT : Relations avec la presse : Jessica Weil, 267-909-1903, [email protected]