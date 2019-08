Soutenir les organisations de femmes pour faire progresser l'égalité entre les sexes à Kingston

KINGSTON, ON, le 12 août 2019 /CNW/ -Les organisations de femmes fournissent des services d'une importance vitale dans nos collectivités, en aidant les femmes et les filles à devenir financièrement autonomes, à se libérer de la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, depuis trop longtemps, ces organisations ont été sous-financées, sous-estimées et minées de façon chronique. Le gouvernement du Canada est conscient que ces organisations sont la pierre angulaire du mouvement des femmes et que le fait de maintenir et d'accroitre leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de faire avancer l'égalité entre les sexes.

C'est la raison pour laquelle le député de Kingston et des Iles, Mark Gerretsen, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira dans deux organisations de femmes à Kingston. Ces organisations sont les suivantes :

Girls inc. of Limestone, Algonquin and Lakeshore recevra 200 000 $ pour créer, former et gérer la Girls Inc. Advocacy Team (équipe de défense des droits de Girls inc.) dans les comtés de Frontenac , Lennox et Addington, Hastings et Prince Edward . L'équipe guidera les conversations et offrira des ateliers et des trousses d'outils dans la collectivité pour promouvoir l'égalité entre les sexes et pour sensibiliser la population aux conséquences néfastes et intrusives de l'inégalité entre les sexes;

La Kingston Interval House recevra 200 000 $ pour améliorer son modèle de financement, pour créer de nouvelles possibilités de financement et pour augmenter les sources de revenus au moyen d'un réseau de donations et de partenaires. Cela lui permettra d'améliorer ses ressources humaines et d'attendre les objectifs de croissance stratégiques dans le but d'assurer la prestation d'une multitude de services communautaires pour les femmes et leur famille à Kingston tout en œuvrant à éliminer toutes les formes de violence et d'oppression.

Ces organisations figurent parmi quelque 250 organisations de femmes et organisations autochtones qui viennent en aide à des femmes partout au Canada et qui reçoivent du financement de la part du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. Cet investissement découle de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans visant à soutenir un mouvement des femmes viable et durable partout au pays.

« Au moyen de cet investissement historique, nous reconnaissons les mérites des femmes et des organisations de femmes qui s'efforcent de faire tomber des barrières, et nous exprimons notre gratitude à celles qui ont œuvré pendant des décennies avec de maigres budgets. Le mouvement des femmes du Canada a demandé d'obtenir une source fiable, prévisible et accessible de financement pour assurer la durabilité de ses initiatives. Grâce à un financement stable et souple, nous aidons les organisations de femmes de Kingston pour qu'elles puissent grandir et durer, car nous savons qu'investir dans ces organisations est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les sexes. En appuyant un mouvement qui a obtenu des résultats extraordinaires, nous contribuons à faire croitre la classe moyenne, à renforcer les familles et les collectivités et à engendrer un changement durable qui sera profitable pour tout le monde. »

L'honorable Maryam Monsef, C. P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« J'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Canada versera une aide financière à Girls Inc. of Limestone, Algonquin and Lakeshore et à la Kingston Interval House. Cet investissement permettra d'élargir la portée de l'organisation dans la collectivité et de diffuser ses messages pour l'unité et l'égalité des sexes afin d'aider à bâtir une collectivité plus saine, plus sûre et plus prospère pour tout le monde. »

Mark Gerretsen

député de Kingston et des Iles

« Il est important que les gens reçoivent l'heure juste quant à l'égalité des sexes. Nous voulons montrer que l'inégalité entre les sexes a des répercussions néfastes pour les femmes, les filles et pour l'ensemble de la société, et à quel point il est facile de remettre en question les comportements et les opinions dans l'espace public. Nous sommes reconnaissantes et reconnaissants de l'aide offerte par le gouvernement du Canada et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les membres de notre communauté pour mettre l'égalité des sexes à l'avant-plan. »

Lindsey Belch, première dirigeante

Girls Inc. of Limestone, Algonquin and Lakeshore

« Le besoin pour les services que nous offrons augmente à mesure que notre collectivité s'agrandit et devient plus hétérogène. Nous remercions le gouvernement du Canda d'avoir su reconnaître les particularités de notre profil de financement et de fournir les fonds nécessaires pour nous permettre d'entamer la prochaine étape de notre agrandissement. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre travail sans interruption alors que nous nous efforçons d'offrir des services de haute qualité pour répondre aux besoins vitaux des femmes, des familles et des jeunes de Kingston qui sont victimes de violence et qui ont besoin d'un refuge. »

Pam Havery, directrice générale

Kingston Interval House

Un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé dans le budget de 2018 pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada . En plus de cet investissement historique, le budget de 2019 propose d'investir 160 millions de dollars additionnels sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici 2023-2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organisations admissibles à réaliser des projets qui visent à promouvoir l'égalité en éliminant les obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars par année.

. En plus de cet investissement historique, le budget de 2019 propose d'investir 160 millions de dollars additionnels sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici 2023-2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organisations admissibles à réaliser des projets qui visent à promouvoir l'égalité en éliminant les obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars par année. Ce financement permettra à des organisations de femmes et à des organisations autochtones de lutter contre les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes tout en reconnaissant les expériences diverses des sexes et de l'inégalité partout au pays, et en prenant des mesures qui s'imposent dans ces domaines.

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de promotion de la femme

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones au service des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Projets de Kingston

L'annonce faite aujourd'hui à Kingston, en Ontario, a mis en lumière deux organismes choisis pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Girls Inc. of Limestone, Algonquin and Lakeshore

Titre du projet : Girls Inc. Advocacy Team (Équipe de défense des droits de Girls inc.)

Montant du financement : 200 000 $

Girls Inc. of Limestone, Algonquin and Lakeshore recevra des fonds pour créer, former et gérer l'équipe de défense des droits dans les comtés de Frontenac, de Lennox et Addington, et de Hastings et Prince Edward. L'équipe en question orientera les conversations et offrira des ateliers ainsi qu'une trousse d'outils de défense de droits à l'ensemble de la communauté afin de promouvoir l'égalité des genres, sensibiliser la population aux effets profonds et néfastes de l'inégalité des genres et susciter des discussions.

L'organisme Girls Inc. of Limestone, Algonquin and Lakeshore a d'abord été fondé sous le nom de Big Sisters of Kingston en 1972 pour améliorer les conditions de vie des filles dans la collectivité de Kingston. Cet organisme est à l'avant-scène du mouvement des droits des filles et fournit des programmes et des expériences qui permettent aux filles de surmonter les obstacles et les problèmes liés au genre, à l'économie et à la vie sociale. L'organisme Girls Inc. célèbre et autonomise les filles et les jeunes femmes, en plus de travailler pour un monde de justice en tant que fervent défenseur tant à l'échelle locale que nationale.

Kingston Interval House (KIH)

Titre du projet : Fund Development and Sustainability Plan (Plan de développement et de durabilité des fonds)

Montant du financement : 200 000 $

Kingston Interval House recevra du soutien pour améliorer son modèle de financement, ce qui permettra à l'organisme de créer de nouvelles possibilités de financement et d'augmenter les revenus générés par un réseau de donateurs et de partenaires. Ces démarches aideront le KIH à améliorer les ressources humaines et à atteindre des objectifs stratégiques de croissance afin de maintenir un vaste éventail de services communautaires pour les femmes et les familles de Kingston tout en travaillant à l'élimination de toutes formes de violence et d'oppression.

L'organisme KIH a ouvert ses portes en 1975 et a changé d'emplacement à quatre reprises au fur et à mesure des besoins d'agrandissement d'espace. En 2004, l'aménagement de l'emplacement actuel a été achevé et six ans plus tard, KIH a ouvert Robin's Hope Second Stage Housing, une solution à court terme et abordable au problème de logement pour les femmes, les enfants et les jeunes, grâce à laquelle ces personnes peuvent être logées pendant une période maximale d'un an. KIH est financé par le ministère provincial des Services communautaires et sociaux, le United Way of Kingston, et par l'entremise des frais d'adhésion, des dons privés et des collectes de fonds.

