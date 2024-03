Améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui risquent de subir des méfaits liés à la consommation de substances ou d'être victimes d'une surdose

LONDON, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le Canada est confronté à une crise des drogues illicites toxiques et des surdoses à la fois incessante et tragique. Aucune communauté n'est épargnée. Les répercussions s'observent et se font sentir chez nos amis, au sein de nos familles et parmi nos voisins. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a recours à tous les outils à sa disposition pour mettre fin à cette crise nationale de santé publique, que ce soit au niveau de la prévention, de la réduction des risques, du traitement, du rétablissement ou de l'application de la loi.

Aujourd'hui, la députée de London-Ouest, Arielle Kayabaga, au nom de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, l'honorable Ya'ara Saks, a annoncé l'octroi de 72 768 $ au Lawson Health Research Institute par l'intermédiaire du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Grâce à ces fonds, St. Joseph's Health Care London et le London Health Sciences Centre ont pu former des fournisseurs de soins et de services de santé afin d'élaborer des stratégies de réduction des risques adaptées aux personnes qui consomment la méthamphétamine. Ce projet, dans le cadre duquel plus de 400 membres du personnel hospitalier ont reçu une formation à ce jour, contribue à renforcer la compréhension de l'expérience vécue par les patients, ce qui se traduit par des soins plus accessibles et plus compatissants, ainsi que par de meilleures interactions entre les clients et les travailleurs de la santé.

Le soutien de projets comme celui-ci par l'intermédiaire du PUDS est un élément clé de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS) renouvelée, à savoir la réponse globale du Canada aux méfaits liés aux substances et à la crise des surdoses au Canada.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec tous les ordres de gouvernement, ses partenaires dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques, les acteurs des secteurs sociaux, les communautés autochtones, les intervenants, les personnes ayant une expérience passée et présente et les organismes communautaires dans tout le pays afin de soutenir une gamme complète de services, d'améliorer les résultats en matière de santé pour toute la population canadienne et de sauver des vies.

Citations

« Soutenir les organisations locales qui sont bien ancrées dans leurs milieux et qui jouissent de la confiance de leurs patients fait une réelle différence dans la vie des gens de London, en Ontario. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de notre approche globale et empreinte de compassion visant à réduire les méfaits de la consommation de substances. Nous continuerons à utiliser tous les outils à notre disposition pour construire un avenir plus sûr, plus sain et plus solidaire pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Ici à London, tout comme dans de nombreuses autres villes du Canada, nous constatons que les méfaits de la consommation de substances ne cessent de faire des ravages parmi nos familles et nos amis. Nous sommes déterminés à soutenir les organisations qui travaillent sur le terrain, en aidant à assurer la sécurité des personnes qui consomment des substances. Il n'y a pas de solution unique à la crise des drogues illicites toxiques et des surdoses, mais nous continuerons à travailler ensemble pour aider à sauver des vies. »

Arielle Kayabaga

Députée de London-Ouest

« Ce financement nous permet de nous associer à des fournisseurs de soins de santé et à des personnes ayant une expérience passée et présente de la consommation de méthamphétamine pour faire progresser la réduction des méfaits dans les hôpitaux. Nous comprenons aujourd'hui mieux les obstacles à la réduction des méfaits, tels que la stigmatisation et le manque de connaissances, et nous mettons à l'essai des approches éducatives qui s'avèrent efficaces pour améliorer la sécurité et l'expérience des patients. »

Cheryl Forchuk

Scientifique et directrice scientifique adjointe au Lawson Health Research Institute

Faits en bref

Depuis 2017, 575 millions de dollars ont été octroyés à près de 390 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada.

Dans le cadre du PUDS, le gouvernement du Canada fournit du financement à des organismes sans but lucratif, à d'autres ordres de gouvernement, à des communautés autochtones, au milieu universitaire et à d'autres groupes pour des projets visant à réduire au minimum les méfaits liés à la consommation de substances et à améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiennes et les Canadiens. Ces programmes et projets dirigés par les collectivités tirent parti de l'expertise de personnes ayant une expérience vécue de la consommation de substances ou qui sont en mesure de joindre les populations prioritaires au Canada, comme les populations à faible revenu et à faible niveau de scolarité.

Grâce aux nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada propose également plus de 359 millions de dollars, sur cinq ans, pour appuyer une Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances renouvelée, qui continuera d'orienter notre travail visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Le soutien comprend 144 millions de dollars pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances afin de financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions en santé fondées sur des données probantes.

