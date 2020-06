HALIFAX, NS, le 11 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie dans l'ensemble du pays, tout en veillant avant tout à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens durant la pandémie de COVID-19.

Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui que la Nouvelle-Écosse a reçu plus de 55 millions de dollars par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) pour l'exercice 2020-2021 afin de financer ses besoins les plus pressants en matière d'infrastructure.

Le FTE offre aux collectivités un financement souple et stable pour leur permettre de répondre à leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Parmi les projets déjà réalisés, on compte par exemple celui de l'achat de deux nouveaux autobus pour la flotte de la municipalité régionale du Cap-Breton, ce qui correspondait au besoin important d'augmenter la capacité et d'offrir une plus grande accessibilité aux résidents. Les autobus permettent de créer un réseau plus durable et efficace pour des communautés qu'ils desservent. Dans la municipalité de Barrington, des améliorations à la promenade North East Point ont aidé à attirer dans la région un plus grand nombre d'entreprises, de touristes et de résidents. Le district de Lunenburg a créé un parc de jour à multiples facettes qui permettra aux résidents de passer du temps à l'extérieur et de favoriser un mode de vie sain et actif.

Parce qu'il permet aux collectivités de planifier en fonction de leurs besoins actuels et futurs et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FTE est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que la Nouvelle-Écosse demeure l'un des meilleurs endroits au monde où vivre pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada annoncera d'autres mesures dans les semaines et mois à venir pour aider les collectivités canadiennes à se relever et à faire face à l'avenir avec encore plus de résilience.

Citations

« Notre gouvernement effectue des investissements immédiats dans les infrastructures qui joueront un rôle primordial pour aider les municipalités et les communautés des Premières Nations à relancer leur économie, et qui amélioreront la vie des Canadiens. Dans un premier temps, nous accélérons le versement du paiement de cette année dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Cette mesure permettra de verser plus de 55,8 millions de dollars maintenant aux collectivités de la Nouvelle-Écosse pour améliorer les infrastructures locales, comme les réseaux de traitement des eaux usées, les infrastructures de transport accessible et les centres récréatifs. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures modernes et fiables sont le fondement des collectivités saines et dynamiques. Je suis heureux que le Fonds de la taxe pour l'essence permette aux collectivités de pouvoir investir dans des infrastructures publiques qui répondent aux priorités locales. Ces derniers mois, l'économie de la Nouvelle-Écosse a été durement touchée. Recevoir ce financement en un seul versement au lieu de deux permettra aux municipalités de lancer des projets qui contribueront à la croissance économique et à la création d'emplois dans toute la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement, Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets par année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence vise des projets dans 18 catégories admissibles, dont le renforcement des capacités, les routes et les infrastructures sportives. Les collectivités peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les mettre en réserve pour une utilisation future, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Produit connexe



Document d'information

Allocations 2020‒2021 du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral à la Nouvelle-Écosse

Le gouvernement du Canada alloue plus de 55,8 millions de dollars à la Nouvelle-Écosse dans le cadre du FTE. Ce financement comprend plus de 55 millions de dollars pour les 49 municipalités suivantes. Le reste du financement sera consacré à l'administration du programme.

Bénéficiaire final Allocation en 2020‒2021 ($) Amherst 672 374 Annapolis Royal 53 918 Antigonish 320 765 Berwick 153 052 Bridgewater 664 873 Cap-Breton 6 463 506 Clark's Harbour 44 193 Digby 166 386 Halifax 25 341 890 Kentville 441 350 Lockeport 38 736 Lunenburg 199 958 Mahone Bay 81 850 Middleton 142 099 Mulgrave 58 730 Municipalité d'Annapolis 846 949 Municipalité d'Antigonish 644 846 Municipalité d'Argyle 339 537 Municipalité de Barrington 333 572 Municipalité de Chester 599 418 Municipalité de Clare 368 049 Municipalité de Colchester 1 653 690 Municipalité de Cumberland 1 154 658 Municipalité de Digby 364 665 Municipalité de Guysborough 329 849 Municipalité d'East Hants 1 092 472 Municipalité d'Inverness 682 778 Municipalité de Kings 2 135 274 Municipalité de Lunenburg 1 112 740 Municipalité de Pictou 1 045 944 Municipalité de Richmond 475 057 Municipalité de Shelburne 244 311 Municipalité de St. Mary's 138 770 Municipalité de Victoria 424 318 Municipalité de Yarmouth 482 018 New Glasgow 770 510 Oxford 88 466 Pictou 217 126 Port Hawkesbury 230 807 Région de Queens 671 655 Région de Windsor et Municipalité de West Hants 970 936 Shelburne 129 260 Stellarton 331 692 Stewiacke 79 302 Trenton 149 592 Truro 995 120 Westville 223 133 Wolfville 322 021 Yarmouth 555 272

Liens connexes

Le premier ministre annonce du soutien pour aider les communautés à créer des emplois et à relancer l'économie : https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/06/01/premier-ministre-annonce-du-soutien-aider-les-communautes-creer

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence en Nouvelle-Écosse : https://www.novascotia.ca/dma/funding /infrastructure/gas-tax-fund.asp

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/pt-sp/ns-fra.html



Liens connexes

