Soutenir les collectivités du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 11 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie dans l'ensemble du pays en veillant, avant tout, à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens et Canadiennes durant la pandémie de la COVID-19.

Aujourd'hui, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, a annoncé que le Manitoba avait reçu 72,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) pour l'exercice 2020-2021 afin de financer ses besoins les plus pressants en matière d'infrastructure.

Le FTE offre aux collectivités un financement souple et stable pour leur permettre de répondre à leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Parmi les récents projets qui ont profité du FTE au Manitoba, mentionnons l'agrandissement d'un chemin de roulement à l'aéroport régional de Lac Du Bonnet permettant de rendre le chemin plus sécuritaire et d'y ajouter des hangars. La municipalité rurale de Tache a investi son allocation du FTE dans le prolongement d'un système de traitement des eaux usées pour desservir une nouvelle subdivision et en augmenter la capacité pour la population future. Dans la municipalité de Norfolk Treherne, le FTE a permis de mettre à niveau les prises électriques et autres commodités au terrain de camping Cottonwood afin de répondre aux besoins d'une clientèle variée.

En permettant aux collectivités de planifier en regard de leurs besoins actuels et futurs et de construire ou d'améliorer des infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FTE est un outil essentiel pour faire en sorte que le Manitoba demeure l'un des meilleurs milieux de vie au monde pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada annoncera d'autres mesures dans les semaines et mois à venir pour aider les collectivités canadiennes à se relever et à faire face à l'avenir avec encore plus de résilience.

« Notre gouvernement effectue des investissements immédiats dans les infrastructures qui joueront un rôle essentiel pour aider les municipalités et les communautés des Premières Nations à relancer leur économie, et qui amélioreront la vie des Canadiens et des Canadiennes. Dans un premier temps, nous accélérons le paiement du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Au Manitoba, cette mesure permettra de mettre 72,5 millions de dollars à la disposition de 136 collectivités pour améliorer les infrastructures locales, comme les systèmes d'eau potable, le transport public, les réseaux haute vitesse à large bande et les centres récréatifs. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le versement accéléré du financement provenant de la taxe sur l'essence sera bien accueilli par nos partenaires municipaux. Cela s'ajoute à la mesure que notre gouvernement a déjà prise pour accélérer le financement des municipalités et accroître nos investissements soutenus dans les infrastructures qui sont essentielles aux Manitobains et à leurs collectivités. Nous exécutons ainsi notre engagement à soutenir et à rétablir l'économie manitobaine face à l'impact sans précédent que le COVID-19 a entraîné. Le gouvernement du Manitoba se réjouit de collaborer avec le gouvernement fédéral à mettre rapidement en oeuvre le Fonds de la taxe sur l'essence afin de financer des priorités locales et régionales en matière d'infrastructure. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des services centraux

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets par année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence vise 18 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les routes et les infrastructures pour le sport. Les collectivités peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation future, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Allocations 2020‒2021 du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral au Manitoba par collectivité

Allocations 2020‒2021 du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral au Manitoba

Le gouvernement du Canada a fourni 72,5 millions de dollars dans le cadre du FTE. Le tableau ci-dessous indique sa répartition entre 136 collectivités manitobaines et les collectivités des Affaires du Nord, à l'exclusion du financement administratif.

Bénéficiaire final Allocation 2020‒2021 ($) Alexander 179 371 Alonsa 67 109 Altona 226 676 Arborg 66 302 Argyle 55 162 Armstrong 96 439 Beausejour 173 236 Bifrost-Riverton 181 793 Boissevain-Morton 126 630 Brandon 3 075 740 Brenda-Waskada 36 272 Brokenhead 275 649 Carberry 93 533 Carman 170 276 Cartier 181 254 Cartwright-Roblin 70 392 Churchill 48 381 Clanwilliam-Erickson 46 820 Coldwell 67 486 Cornwallis 243 251 Dauphin (ville) 450 391 Dauphin 123 671 De Salaberry 192 663 Deloraine-Winchester 80 133 Dufferin 131 043 Dunnottar 41 062 East St. Paul 504 369 Ellice-Archie 47 735 Elton 68 509 Emerson-Franklin 136 533 Ethelbert 32 667 Fisher 98 323 Flin Flon 268 599 Gilbert Plains 79 110 Gillam 68 078 Gimli 332 640 Glenboro-South Cypress 84 223 Glenella-Lansdowne 63 557 Gouvernement de Manitoba (les collectivités des Affaires du Nord) 478 591 Grahamdale 73 137 Grand Rapids 14 423 Grandview 79 756 Grassland 84 008 Grey 142 506 Hamiota 65 925 Hanover 846 697 Harrison Park 87 291 Headingley 192 610 Kelsey 130 451 Killarney-Turtle Mountain 184 537 La Broquerie 326 990 Lac du Bonnet (municipalité rurale) 167 962 Lac du Bonnet (village) 58 606 Lakeshore 73 352 Leaf Rapids 31 321 Lorne 163 656 Louise 103 220 Lynn Lake 26 585 MacDonald 385 435 McCreary 48 004 Melita 56 077 Minitonas-Bowsman 88 959 Minnedosa 131 797 Minto-Odanah 63 988 Montcalm 67 809 Morden (ville) 466 482 Morris (municipalité rurale) 163 979 Morris (village) 101 444 Mossey River 61 620 Mountain 52 633 Neepawa 248 041 Niverville 248 095 Norfolk Treherne 94 233 North Cypress-Langford 147 727 North Norfolk 207 355 Oakland-Wawanesa 90 950 Oakview 87 506 Pembina 126 308 Pinawa (district d'administration locale) 80 940 Piney 92 887 Pipestone 78 465 Portage la Prairie (ville) 715 976 Portage la Prairie (municipalité rurale) 375 371 Powerview-Pine Falls 70 823 Prairie Lakes 78 196 Prairie View 112 369 Reynolds 72 007 Rhineland 319 940 Riding Mountain West 76 420 Ritchot 359 441 Riverdale 114 791 Roblin (municipalité rurale) 172 967 Rockwood 421 007 Roland 60 759 Rosedale 89 981 Rossburn (municipalité rurale) 52 525 Rosser 73 836 Russell-Binscarth 131 420 Selkirk 553 127 Sifton 67 594 Snow Lake 48 381 Souris-Glenwood 137 878 Springfield 825 654 St. Andrews 641 117 St. Clements 585 309 St. Francois Xavier 75 935 St. Laurent 72 007 Stanley 482 681 Ste. Anne (municipalité rurale) 269 245 Ste. Anne (village) 113 768 Ste. Rose 92 134 Steinbach 851 863 Stonewall 258 804 St-Pierre-Jolys 62 965 Stuartburn 88 690 Swan River (village) 216 020 Swan Valley West 152 247 Taché 622 551 Teulon 64 634 The Pas 288 941 Thompson (ville) 736 104 Thompson (municipalité rurale) 76 527 Two Borders 63 235 Victoria 60 920 Victoria Beach 21 419 Virden 178 779 Wallace-Woodworth 158 651 West Interlake 116 352 West St. Paul 288 888 WestLake-Gladstone 169 738 Whitehead 89 389 Whitemouth 83 792 Winkler 681 318 Winnipeg 44 396 057 Winnipeg Beach 61 620 Woodlands 183 838 Yellowhead 104 835

