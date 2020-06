Soutenir les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 11 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie dans l'ensemble du pays, tout en veillant avant tout à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens durant la pandémie de COVID-19.

Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui que Terre-Neuve-et-Labrador a reçu plus de 31.5 millions de dollars par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) pour l'exercice 2020-2021 afin de financer ses besoins les plus pressants en matière d'infrastructure.

Le FTE offre aux collectivités un financement souple et stable pour leur permettre de répondre à leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, Springdale a modernisé son réseau d'égouts pluviaux afin de mieux gérer les eaux de ruissellement et de prévenir les inondations. Les enfants de Mount Pearl bénéficieront de 39 nouveaux éléments de structures de jeu installés à 32 endroits de la ville, ce qui offrira aux familles et aux enfants des espaces de jeu sûrs et inclusifs. Parallèlement, les résidents de Clarke's Beach profiteront de la venue d'un plus grand nombre de touristes, qui seront attirés par la visite du nouveau parc communautaire et jardin surplombant l'océan le long de la route Conception Bay.

Parce qu'il permet aux collectivités de planifier en fonction de leurs besoins actuels et futurs et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FTE est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que Terre-Neuve-et-Labrador demeure l'un des meilleurs endroits au monde où vivre pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada annoncera d'autres mesures dans les semaines et mois à venir pour aider les collectivités canadiennes à se relever et à faire face à l'avenir avec encore plus de résilience.

« Notre gouvernement effectue des investissements immédiats dans les infrastructures qui joueront un rôle primordial pour aider les municipalités, les gouvernements de la communauté inuite et les communautés des Premières Nations à relancer leur économie, et qui amélioreront la vie des Canadiens. Dans un premier temps, nous accélérons le versement du paiement de cette année dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Cette mesure permettra de verser plus de 31.5 millions de dollars aux collectivités maintenant pour améliorer les infrastructures locales, comme les réseaux de traitement des eaux usées, les terrains de jeu et les sites touristiques. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous veillons à ce que toutes les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador soient soutenues pendant cette période. Les résidents des municipalités et des gouvernements communautaires inuits bénéficieront du versement anticipé du montant total du Fonds de la taxe sur l'essence cette année pour des projets d'infrastructure approuvés. Ces projets représentent des investissements importants dans nos collectivités; ils permettent de renforcer les services et de construire des infrastructures tandis que nous apprenons tous à vivre avec la COVID-19 dans un avenir prévisible. »



L'honorable Derrick Bragg, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement



Faits en bref

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets par année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence vise des projets dans 18 catégories admissibles, dont le renforcement des capacités, les routes et les infrastructures sportives. De plus, les collectivités peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les mettre en réserve pour une utilisation future, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Produit connexe

Document d'information

Allocations 2020‒2021 du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement du Canada alloue plus de 31,5 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du FTE. Ce financement comprend plus de 21,7 millions de dollars pour les 276 collectivités suivantes. Le reste du financement sera consacré à l'administration du programme.



Bénéficiaire final Allocation en 2020‒2021 Admirals Beach 13 553 $ Anchor Point 21 067 $ Appleton 31 982 $ Aquaforte 11 244 $ Arnold's Cove 47 725 $ Avondale 34 795 $ Badger 37 439 $ Baie Verte 63 005 $ Baine Harbour 13 091 $ Bauline 26 861 $ Bay Bulls 70 855 $ Bay de Verde 24 342 $ Bay L'Argent 18 003 $ Bay Roberts 260 269 $ Baytona 18 884 $ Beachside 13 427 $ Bellburns 10 111 $ Belleoram 23 586 $ Birchy Bay 30 975 $ Bird Cove 15 400 $ Bishop's Cove 19 934 $ Bishop's Falls 140 374 $ Bonavista 152 632 $ Botwood 128 578 $ Branch 17 457 $ Brent's Cove 14 476 $ Brighton 15 778 $ Brigus 38 237 $ Bryant's Cove 24 468 $ Buchans 34 837 $ Burgeo 62 753 $ Burin 105 069 $ Burlington 21 067 $ Burnt Islands 33 997 $ Campbellton 26 861 $ Cape Broyle 28 414 $ Cape St. George 43 694 $ Carbonear 211 824 $ Carmanville 38 951 $ Cartwright 25 811 $ Centreville-Wareham-Trinity 56 037 $ Chance Cove 18 632 $ Change Islands 16 617 $ Channel-Port aux Basques 178 618 $ Chapel Arm 27 070 $ Charlottetown (Labrador) 20 060 $ Clarenville 271 981 $ Clarke's Beach 73 290 $ Coachman's Cove 12 293 $ Colinet 11 244 $ Colliers 35 340 $ Come By Chance 17 457 $ Comfort Cove-Newstead 24 971 $ Conception Bay South 1 107 718 $ Conception Harbour 36 642 $ Conche 15 022 $ Cook's Harbour 13 049 $ Cormack 32 948 $ Corner Brook 839 340 $ Cottlesville 19 262 $ Cow Head 25 853 $ Cox's Cove 36 768 $ Crow Head 15 316 $ Cupids 39 077 $ Daniel's Harbour 18 506 $ Deer Lake 228 238 $ Dover 35 676 $ Eastport 28 918 $ Elliston 20 815 $ Embree 37 314 $ Englee 30 009 $ English Harbour East 13 721 $ Fermeuse 21 529 $ Ferryland 25 265 $ Flatrock 78 538 $ Fleur de Lys 18 129 $ Flower's Cove 19 220 $ Fogo Island 102 089 $ Forteau 25 055 $ Fortune 66 699 $ Fox Cove-Mortier 20 270 $ Fox Harbour 18 465 $ Frenchman's Cove 14 980 $ Gallants 9 985 $ Gambo 90 922 $ Gander 498 547 $ Garnish 31 730 $ Gaskiers-Point La Haye 17 625 $ Gaultois 13 595 $ George's Brook-Milton 40 126 $ Gillams 25 097 $ Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook 17 289 $ Glenwood 40 546 $ Glovertown 95 330 $ Goose Cove East 15 190 $ Grand Bank 104 859 $ Grand Falls-Windsor 602 783 $ Grand le Pierre 17 751 $ Greenspond 19 052 $ Hampden 25 895 $ Hant's Harbour 21 697 $ Happy Adventure 16 282 $ Happy Valley-Goose Bay 348 301 $ Harbour Breton 76 481 $ Harbour Grace 133 615 $ Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview 52 678 $ Hare Bay 48 564 $ Hawke's Bay 21 109 $ Heart's Content 22 159 $ Heart's Delight-Islington 36 180 $ Heart's Desire 16 827 $ Hermitage-Sandyville 25 601 $ Holyrood 111 282 $ Hopedale 31 982 $ Howley 16 491 $ Hughes Brook 18 590 $ Humber Arm South 75 011 $ Indian Bay 15 232 $ Irishtown-Summerside 67 413 $ Isle aux Morts 35 760 $ Jackson's Arm 19 808 $ Keels 10 027 $ King's Cove 11 664 $ King's Point 35 550 $ Kippens 92 181 $ Labrador City 310 981 $ Lamaline 19 094 $ L'Anse au Clair 16 953 $ L'Anse au Loup 31 310 $ Lark Harbour 29 799 $ LaScie 44 492 $ Lawn 34 081 $ Leading Tickles 20 144 $ Lewin's Cove 30 723 $ Lewisporte 150 995 $ Little Bay 12 293 $ Little Bay East 13 217 $ Little Bay Islands 10 866 $ Little Burnt Bay 19 682 $ Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove 101 123 $ Long Harbour-Mount Arlington Heights 18 381 $ Lord's Cove 14 686 $ Lourdes 27 406 $ Lumsden 28 918 $ Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North 14 938 $ Main Brook 18 087 $ Makkovik 23 712 $ Mary's Harbour 22 201 $ Marystown 231 051 $ Massey Drive 76 397 $ McIvers 30 471 $ Meadows 34 165 $ Middle Arm 27 784 $ Miles Cove 12 251 $ Millertown 11 286 $ Milltown-Head of Bay d'Espoir 39 329 $ Ming's Bight 21 277 $ Morrisville 12 126 $ Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherine's 22 537 $ Mount Moriah 39 203 $ Mount Pearl 978 462 $ Musgrave Harbour 49 446 $ Musgravetown 31 562 $ Nain 55 113 $ New Perlican 15 694 $ New-Wes-Valley 99 066 $ Nippers Harbour 11 454 $ Norman's Cove-Long Cove 35 844 $ Norris Arm 38 825 $ Norris Point 36 012 $ North River 31 814 $ North West River 30 849 $ Northern Arm 25 769 $ Old Perlican 34 459 $ Pacquet 14 770 $ Paradise 905 795 $ Parkers Cove 18 297 $ Parson's Pond 22 369 $ Pasadena 159 853 $ Peterview 42 645 $ Petty Harbour-Maddox Cove 48 186 $ Pilley's Island 20 228 $ Pinware 11 580 $ Placentia 154 647 $ Point au Gaul 11 580 $ Point Lance 12 168 $ Point Leamington 32 696 $ Point May 17 583 $ Point of Bay 14 350 $ Pool's Cove 15 988 $ Port Anson 13 343 $ Port au Choix 41 008 $ Port au Port East 32 192 $ Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove 26 735 $ Port Blandford 33 116 $ Port Hope Simpson 25 181 $ Port Kirwan 10 069 $ Port Rexton 22 159 $ Port Saunders 36 180 $ Portugal Cove South 14 183 $ Portugal Cove-St. Phillip's 349 896 $ Postville 15 316 $ Pouch Cove 94 742 $ Raleigh 15 316 $ Ramea 26 651 $ Red Bay 14 980 $ Red Harbour 15 820 $ Reidville 29 253 $ Rencontre East 13 721 $ Renews-Cappahayden 20 522 $ Rigolet 20 689 $ River of Ponds 16 911 $ Riverhead 15 652 $ Robert's Arm 41 679 $ Rocky Harbour 47 641 $ Roddickton - Bide Arm 49 824 $ Rose Blanche-Harbour le Cou 24 426 $ Rushoon 18 171 $ Salmon Cove 36 432 $ Salvage 13 091 $ Sandringham 17 499 $ Sandy Cove 13 007 $ Seal Cove, F.B 18 045 $ Seal Cove, W.B 20 605 $ Small Point-Adam's Cove-Blackhead-Broad Cove 24 132 $ South Brook 28 120 $ South River 35 047 $ Southern Harbour 24 468 $ Spaniard's Bay 119 258 $ Springdale 132 608 $ St. Alban's 57 674 $ St. Anthony 102 676 $ St. Bernard's-Jacques Fontaine 26 063 $ St. Brendan's 13 973 $ St. Bride's 18 465 $ St. George's 58 387 $ St. Jacques-Coomb's Cove 32 570 $ St. John's 4 577 822 $ St. Joseph's 12 713 $ St. Lawrence 57 926 $ St. Lewis 16 030 $ St. Lunaire-Griquet 33 241 $ St. Mary's 22 453 $ St. Pauls 17 877 $ St. Shott's 10 656 $ St. Vincent's-St. Stephen's-Peter's River 21 025 $ Steady Brook 26 525 $ Stephenville 285 919 $ Stephenville Crossing 80 049 $ Summerford 45 919 $ Sunnyside (T.B.) 24 510 $ Terra Nova 10 950 $ Terrenceville 28 120 $ Tilt Cove 8 095 $ Torbay 339 485 $ Traytown 19 094 $ Trepassey 28 078 $ Trinity 14 980 $ Trinity Bay North 84 247 $ Triton 49 152 $ Trout River 31 058 $ Twillingate 100 074 $ Upper Island Cove 73 416 $ Victoria 83 449 $ Wabana 97 975 $ Wabush 87 899 $ West St. Modeste 12 545 $ Westport 16 072 $ Whitbourne 45 248 $ Whiteway 23 544 $ Winterland 24 258 $ Winterton 26 777 $ Witless Bay 75 851 $ Woodstock 15 862 $ Woody Point 19 724 $ York Harbour 22 327 $

Liens connexes

Le premier ministre annonce du soutien pour aider les communautés à créer des emplois et à relancer l'économie : https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/06/01/premier-ministre-annonce-du-soutien-aider-les-communautes-creer

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral à Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.gov.nl.ca/mae/for/gta/

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

