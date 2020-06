CHARLOTTETOWN, PE, le 11 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie dans l'ensemble du pays, tout en veillant avant tout à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens durant la pandémie de COVID-19.

Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annonceé aujourd'hui que l'Île-du-Prince-Édouard a reçu plus de 16,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) pour l'exercice 2020-2021 afin de financer ses besoins les plus pressants en matière d'infrastructure.

Le FTE offre aux collectivités un financement souple et stable pour leur permettre de répondre à leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, la Ville de Three Rivers va installer un réservoir de stockage pour les sédiments des eaux usées, ce qui permettra d'optimiser le traitement de l'eau et de veiller à ce que les résidents aient une eau de meilleure qualité. Des améliorations seront apportées au parc patrimonial de Kinkora, de nouveaux équipements de terrain de jeu et des abris pour pique-niques seront entre autres installés. C'est un parc qu'utilisent les résidents, les touristes et les cyclistes. De plus, la modernisation de l'éclairage public municipal de Tyne Valley permettra de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, pour une collectivité plus durable.

Parce qu'il permet aux collectivités de planifier en fonction de leurs besoins actuels et futurs et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FTE est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que l'Île-du-Prince-Édouard demeure l'un des meilleurs endroits au monde où vivre pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada annoncera d'autres mesures dans les semaines et mois à venir pour aider les collectivités canadiennes à se relever et à faire face à l'avenir avec encore plus de résilience.

« Notre gouvernement effectue des investissements immédiats dans les infrastructures qui joueront un rôle primordial pour aider les municipalités et les communautés des Premières Nations à relancer leur économie, et qui amélioreront la vie des Canadiens. Dans un premier temps, nous accélérons le versement du paiement de cette année dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Cette mesure permettra de verser 16,5 millions de dollars maintenant aux collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard pour améliorer les infrastructures locales, comme les réseaux d'aqueduc, l'accès à Internet haute vitesse à large bande et les centres récréatifs. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons identifiés d'importants projets dans des collectivités de toute l'Île, et nos municipalités rurales ont maintenant plus que jamais besoin d'aide. Nous continuons de collaborer étroitement avec le gouvernement fédéral et savons que ces mesures de soutien immédiates nous aiderons à faire démarrer des projets. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets par année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence vise des projets dans 18 catégories admissibles, dont le renforcement des capacités, les routes et les infrastructures sportives. Les collectivités peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les mettre en réserve pour une utilisation future, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Le gouvernement du Canada alloue 16,5 millions de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du FTE. Le financement comprend plus de 9,2 millions de dollars pour les 63 municipalités suivantes. Des fonds de 6,7 millions de dollars seront versés à la province pour la remise en état de routes et de ponts, ainsi qu'à des administrations locales et à des secteurs non constitués en municipalités pour des projets prioritaires liés à l'eau et aux eaux usées, dans le cadre d'un processus basé sur des demandes. Le reste des fonds sera consacré à l'administration du programme.

BÉNÉFICIAIRE FINAL ALLOCATION EN 2020‒2021 ($) Abrams Village 100 000 Afton 37 032 Alberton 104 739 Alexandra 6 339 Annandale-L. Pond 6 052 Bedeque and Area 8 663 Belfast 47 903 Bonshaw 5 364 Borden-Carleton 100 000 Brackley (Winsloe South) 17 096 Breadalbane 4 790 Central Kings 9 724 Central Prince (Ellerslie-Bideford, Lady Sl.) 31 897 Charlottetown 3 301 715 Clyde River 18 731 Cornwall 489 211 Crapaud 100 000 Darlington 2 610 Eastern Kings 20 337 Greenmount-Montrose 7 630 Hampshire 9 609 Hazelbrook 5 249 Hunter River 100 000 Kensington 148 099 Kingston 31 438 Kinkora 100 000 Linkletter 8 892 Lot 11 and Area 17 584 Malpeque Bay 29 545 Meadowbank 10 183 Miltonvale Park 32 930 Miminegash 4 245 Miscouche 100 000 Morell 100 000 Mount Stewart 100 000 Murray Harbour 100 000 Murray River 8 720 New Haven-Riverdale 14 916 North Rustico 100 000 North Shore (Grand Tracadie, Pleasant Gr.) 59 664 North Wiltshire 5 421 Northport 5 335 O'Leary 100 000 Resort Municipality 100 000 Sherbrooke 4 561 Souris 100 000 Souris West 10 212 St. Felix 9 552 St. Louis 1 893 St. Nicholas 6 052 St. Peters Bay 100 000 Stratford 887 861 Summerside 1 356 490 Three Rivers 656 885 Tignish 100 000 Tignish Shore 2 094 Tyne Valley 100 000 Union Road 5 852 Victoria 100 000 Warren Grove 10 212 Wellington 100 000 West River 22 976 York 8 146

