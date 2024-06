VERNON, CB, le 13 juin 2024 /CNW/ - Deux collectivités de l'Okanagan vont prendre des mesures pour se protéger contre les inondations grâce à un investissement de plus de 9,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et des municipalités de Vernon et de Lumby.

Le projet consiste à remplacer le pont du ruisseau Vernon, sur la 43e Rue, situé en amont du Vernon Water Reclamation Centre, par un pont à portée libre. Cela permettra d'élargir le canal afin d'en augmenter la capacité, et ce, tout en protégeant les berges du ruisseau et les habitats du poisson. Le remplacement du pont permettra de protéger le centre contre les inondations récurrentes, ainsi que de protéger six routes résidentielles et environ 50 propriétés contre les inondations.

À Lumby, le financement permettra de construire une digue en retrait de 460 mètres sur la rive droite du ruisseau Duteau, de construire une digue riveraine de 477 mètres sur la rive droite du ruisseau Bessette, ainsi que de restaurer les plaines inondables touchées. On procédera également à l'aménagement de près d'un kilomètre de structures de protection contre les inondations dans des secteurs critiques ayant subi des inondations dans le passé.

Citations

« Il est essentiel d'améliorer les infrastructures d'atténuation des catastrophes pour protéger les secteurs susceptibles d'être inondés pour un certain nombre de raisons. L'accroissement de la résilience aux inondations à Vernon et à Lumby permettra de protéger les habitations, les moyens de subsistance et d'autres infrastructures de ces collectivités, en plus de préserver le paysage naturel qui fait la réputation de l'Okanagan. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour bâtir des collectivités plus résilientes et plus adaptables partout au pays. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les changements climatiques menacent les collectivités de toute la province, exposant la population à un risque accru de voir leur maison et leur moyen de subsistance touchés par les inondations. Il est plus important que jamais de nous préparer, et nous mettons en œuvre des projets d'atténuation des inondations dans des collectivités comme Vernon et Lumby afin que les gens soient mieux protégés aujourd'hui et dans les années à venir. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la C.-B.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du Canada et la province de la C.-B. d'avoir fourni un important financement pour l'amélioration de ces infrastructures essentielles. Une fois achevé, le remplacement du pont de la 43e Rue aidera à protéger les biens essentiels de la collectivité, en particulier le Vernon Water Reclamation Centre, ainsi que les propriétés environnantes, en plus de favoriser la résilience écologique. Ce projet témoigne d'un engagement important en faveur de l'édification d'une collectivité résiliente et capable de s'adapter aux défis croissants posés par les changements climatiques. »

Victor Cumming, maire de la Ville de Vernon

« Mes collègues du conseil et moi-même tenons à remercier les gouvernements provincial et fédéral pour le financement des mesures d'atténuation des inondations dans le village de Lumby. Le village, situé à la confluence de trois ruisseaux, a subi de nombreuses crues et inondations majeures au cours des 15 dernières années. Les travaux financés en lien avec les ruisseaux Duteau et Bessette aideront le village à résister aux inondations en atténuant les risques d'inondation attribuable aux changements climatiques. »

Kevin Acton, maire du Village de Lumby

Faits en bref

À Vernon, le gouvernement fédéral investit 1 326 240 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 105 089 $ et la Ville de Vernon fournit 884 271 $.

fournit 884 271 $. À Lumby , le gouvernement fédéral investit 2 318 542 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 931 925 $ et le Village de Lumby fournit 1 545 887 $.

, le gouvernement fédéral investit 2 318 542 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 931 le Village de fournit 1 545 887 $. Le volet Infrastructures vertes soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 125 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 542,5 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 378 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, CommunicationsCabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias: Ministère de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la C.-B., 250-880-6430