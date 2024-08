OTTAWA, ON, le 13 août 2024 /CNW/ - Bien qu'elle ne pose aucun risque pour la santé humaine, la détection récente de la maladie MfSX, ou sphère X multinucléée (MSX), de l'huître de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) a été une nouvelle dévastatrice pour l'industrie ostréicole de la région. Le parasite MSX affecte à la fois les huîtres sauvages et d'élevage, les empêchant de prospérer en raison de faibles taux de croissance et d'un taux accru de mortalité des huîtres.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé un financement pouvant atteindre 1 million de dollars au cours des deux prochaines années, pour appuyer la recherche scientifique et combler ainsi les lacunes dans les connaissances sur la maladie MSX. La Ministre a également annoncé la création d'un Sommet scientifique sur la maladie MSX qui aura lieu à l'automne 2024, qui réunira des experts et des partenaires pour discuter de ce que nous savons sur la maladie MSX ainsi que des domaines prioritaires pour toute recherche supplémentaire.

Le parasite MSX a été détecté pour la première fois au Canada dans le lac Bras d'Or, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, en 2002, et a continué d'avoir une incidence sur les populations d'huîtres dans cette région. La détection récente en juillet 2024 de la maladie MSX des huîtres à l'Île-du-Prince-Édouard, dans la baie Bedeque, et dans plusieurs autres zones importantes d'élevage et de récolte d'huîtres, a mis un accent renouvelé sur la maladie MSX.

On s'attend à ce que la participation au prochain Sommet scientifique comprenne un éventail d'experts, y compris des représentants fédéraux et provinciaux, des organisations autochtones, des chercheurs du milieu universitaire, et l'industrie. Le gouvernement fédéral s'est engagé à travailler en collaboration avec un éventail de partenaires, y compris la Province de l'Île-du-Prince-Édouard, pour faire progresser les connaissances et l'innovation dans la science relative aux huîtres. Nous reconnaissons l'importance de cette recherche pour la stabilité économique de l'industrie ostréicole, et la santé écologique de nos milieux marins.

Citations

« L'Île-du-Prince-Édouard est connue depuis longtemps pour ses huîtres délicieuses et fraîches. La détection récente du parasite MSX dans les huîtres à l'Île-du-Prince-Édouard nous rappelle qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre sur la maladie. Bien qu'il n'y ait aucun risque du point de vue de la salubrité des aliments, nous devons mieux comprendre comment le parasite MSX se propage parmi les mollusques et crustacés, et comment il peut être évité à l'avenir pour soutenir une industrie des produits de la mer saine, sur laquelle les pêcheurs et les communautés peuvent continuer à dépendre. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre industrie ostréicole est le cœur battant de l'économie de l'Île, et tant de gens en dépendent pour gagner leur vie. Je suis heureux que notre gouvernement investisse dans la recherche pour mieux comprendre cette maladie, et qu'il rassemble des chercheurs et des experts lors d'un Sommet scientifique prévu plus tard cet automne. En mettant l'accent sur la recherche et le partage des connaissances et de l'expérience, nous pouvons tracer la voie à suivre pour l'avenir de l'industrie ostréicole de l'Île-du-Prince-Édouard. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'industrie de l'aquaculture emploie des milliers d'insulaires, a des répercussions économiques importantes, contribue au tourisme et entraîne l'une de nos exportations les plus populaires. Tous les ordres de gouvernement et l'industrie continueront de travailler ensemble pour assurer la protection et le succès de l'industrie et de ceux qui y travaillent. »

Heath MacDonald, député de Malpeque

« Apprendre ce que représente concrètement la maladie MSX ainsi que ses répercussions nous permettra de faire face à la situation actuelle, et fournira une orientation importante pour l'avenir. Nous devons aborder cet enjeu avec toutes les meilleures données disponibles, et j'espère que cette recherche aidera à éclairer à la fois les réponses mais, surtout, les solutions. »

Robert Morrissey, député d'Egmont

Faits en bref

Le MSX n'est pas une préoccupation en matière de salubrité des aliments.

Haplosporidium nelsoni (H. nelsoni) est l'agent causal de la maladie causée par le parasite de la sphère X multinucléée (MSX) de l'huître d'élevage et sauvage.

est l'agent causal de la maladie causée par le parasite de la sphère X multinucléée (MSX) de l'huître d'élevage et sauvage. Des taux de mortalité éventuelle d'huîtres supérieurs à 90 % ont été enregistrés dans certains cas.

Le Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA) du Canada , exécuté en collaboration par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Pêches et Océans Canada (MPO), est chargé de prévenir l'introduction ou la propagation d'importantes maladies des animaux aquatiques, des poissons à nageoires, des mollusques et des crustacés

Liens associés

Restez branchés

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'information : Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]