Sous nos ailes : Un partenariat essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire au Québec

QUÉBEC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Exceldor coopérative et Banques alimentaires du Québec (BAQ) sont fières d'annoncer le lancement de Sous nos ailes, un programme de dons dédiés sans précédent au Québec. Dans le cadre de ce partenariat historique, Exceldor coopérative fournira chaque mois un minimum de 12 000 kilogrammes de protéines, représentant plus de 120 000 portions de volaille par mois selon le système de calcul de dons du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Ce partenariat marque une grande première pour BAQ, qui pourra désormais compter sur un approvisionnement régulier en protéines de volaille, un aliment essentiel, mais souvent rare dans les dons alimentaires. Ces denrées seront redistribuées à travers le réseau des Moisson, permettant d'appuyer efficacement les 1300 organismes communautaires affiliés à travers le Québec.

En 2025, Exceldor coopérative célèbre 80 ans d'implication, de coopération et d'engagement avec les gens et les communautés à travers le Québec. Ce partenariat avec Banques alimentaires du Québec résonne naturellement avec les valeurs fondamentales de l'organisation. Étant la propriété des producteurs de volailles, notre coopérative est intimement liée à la cause de l'insécurité alimentaire. « Nous sommes fiers de bonifier considérablement notre contribution à cette cause essentielle, en offrant ce que nous faisons de mieux : des produits de grande qualité qui nourrissent nos collectivités », souligne René Proulx, Président-directeur général d'Exceldor coopérative. « Sous nos ailes incarne parfaitement notre mission de bâtir un avenir meilleur pour nos collectivités, tout en célébrant notre 80e anniversaire d'une manière significative et durable. »

Banques alimentaires du Québec se réjouit de ce partenariat inédit. « Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour la généreuse quantité de volaille offerte par Exceldor coopérative. En ces temps où les denrées nutritives sont particulièrement recherchées, votre don est un véritable cadeau qui saura offrir du réconfort aux nombreux Québécois et Québécoises que nous desservons. Votre engagement en continu est non seulement un soutien précieux pour nous, mais aussi une source d'inspiration. Nous espérons que d'autres entreprises, qui en ont la capacité, suivront votre exemple et apporteront leur soutien à ceux qui en ont besoin » affirme Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

Ensemble, Exceldor coopérative et Banques alimentaires du Québec s'engagent à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire au Québec. Ce partenariat démontre l'importance de la collaboration entre le secteur agroalimentaire et les organismes communautaires pour répondre aux besoins grandissants de nos collectivités.

À propos d'Exceldor coopérative

Exceldor coopérative, propriété de quelque 375 membres producteurs au Canada, a son siège social à Lévis et sa production est répartie entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Cuthbert au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario et de Blumenort au Manitoba. La coopérative opère également un centre de distribution à Belœil, au Québec et est aussi copropriétaire de deux autres entreprises, soit Les Viandes Lacroix et Unidindon.

À propos de Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 34 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à des centaines de milliers de personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. Banquesalimentaires.org

Sources : Gabrielle Fallu, Cheffe Relations publiques et gouvernementales, Exceldor Coopérative, 418-473-2966, [email protected]; Jessica Rousseau, Attachée de presse, 438-396-8288, [email protected]