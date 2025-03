Budget 2025-2026 : réaction de Banques alimentaires du Québec

Banques alimentaires du Québec reconnaissantes de l'aide financière annoncée par le gouvernement du Québec

LONGUEUIL, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est reconnaissant de l'aide annoncée dans le budget 2025-2026. Cet appui, qui vient compléter les dons de producteurs et d'entreprises ainsi que les initiatives déployées par le réseau, permettra de combler le manque à gagner pour répondre aux besoins importants en matière de demande d'aide alimentaire dans toute la province. Il assurera plus de prévisibilité dans un contexte où BAQ fait face à une pression constante, qui ne fera qu'augmenter.

« Nous tenons à remercier le gouvernement pour son engagement et son écoute. Aux 10 M$ déjà prévus, s'ajoute une aide de 24 M$ pour de l'achat de denrées, offrant ainsi une meilleure prévisibilité. À cela s'ajoute un appui de 3 M$ sur 3 ans qui permettra la mise en place d'initiatives d'approvisionnement autonomes, essentielles pour répondre à l'augmentation anticipée des demandes d'aide alimentaire. », partage Martin Munger, directeur général de Banques alimentaires du Québec. « Les effets du contexte politique et de la conjoncture économique sur la demande alimentaire sont fréquemment sous-estimés. L'alimentation représente l'un des premiers postes de dépenses que les Québécois et Québécoises réduisent en période d'incertitude économique et de récession, exerçant ainsi une pression accrue sur les banques alimentaires. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un partenaire conscient de ces enjeux. »

Les demandes d'aide alimentaire continueront d'augmenter

Une étude économique réalisée avec la firme Aviseo Conseil publiée en janvier 2025 confirme ce qu'anticipaient BAQ et ses membres : le nombre de demandes d'aide alimentaire auquel le réseau répond augmentera. En effet, en 2024, ce sont 2,9 millions de demandes par mois qui ont été répondues par notre réseau. Ce chiffre atteindra 3,22 millions par mois en 2027, soit une augmentation de plus de 320 000 demandes d'ici trois ans. Cette augmentation s'explique par la pauvreté, un marché de l'emploi défavorable aux emplois à temps plein, la hausse rapide des loyers et le statut précaire des nouveaux arrivants. À cela s'ajoute l'incertitude économique en raison des mesures mises en place par nos voisins du sud qui risquent d'entrainer une hausse de la demande ainsi qu'une augmentation des coûts alimentaires.

Le réseau de BAQ constitue le canal idéal pour optimiser les fonds gouvernementaux en aide alimentaire. Il est en mesure de réaliser des économies d'échelle substantielles et d'implanter des stratégies d'approvisionnement sur le long terme et ainsi maximiser l'impact du financement reçu. Rappelons que le réseau de BAQ vient en aide à 556 000 personnes uniques mensuellement. Le nombre de demandes d'aide alimentaire a augmenté de plus de 1 million en seulement 3 ans.

À propos de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 33 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à plus de 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à des centaines de milliers de personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. Banquesalimentaires.org

