MONTRÉAL, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La SAQ lance aujourd'hui son premier balado, Sous le bouchon. Celui-ci offre une plongée inédite dans les coulisses du commerce de l'alcool au Québec. Au fil d'échanges avec des experts passionnés, il explore différents sujets liés aux activités d'un des plus importants acheteurs de vin et spiritueux dans le monde et d'une société d'État au service des Québécois depuis 100 ans.

Une mini-série de trois épisodes touchant l'environnement et l'achat local

Dans Vin et changements climatiques, le premier épisode de Sous le bouchon invite les auditeurs au cœur d'une discussion sur les effets du réchauffement climatique sur la culture viticole. Deux experts de la SAQ, Gilles Goulet, responsable des achats pour tous les produits provenant de la France, et Marie-Ève Meunier, une spécialiste de la mise en marché des boissons alcooliques, discutent de la manière dont les enjeux climatiques viendront modifier la disponibilité et l'offre de produits et par ricochet les choix des clients de la SAQ dans les années à venir.

« Avec Sous le bouchon, nous ouvrons les portes de la SAQ comme jamais auparavant. Parfois sérieux, parfois ludique, mais toujours pertinent, notre balado donne accès à des professionnels chevronnés qui ont une expertise unique au Québec. Nous y partageons, sans complaisance, des informations, des analyses, des opinions, mais aussi des anecdotes, liées à une industrie qui passionne les Québécois », a déclaré Marie-Hélène Lagacé, vice-présidente, Affaires publiques, communications et responsabilité sociétale.

Un second épisode, Produits du Québec, et un troisième, Verre allégé, seront quant à eux disponibles dès le 3 décembre 2021.

Sous le bouchon est disponible dès maintenant sur SAQ.COM et les plateformes d'écoute habituelles : Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

Production : SAQ x Magnéto

Idée originale : Yann Langlais-Plante et équipe des affaires publiques et communications, SAQ

et équipe des affaires publiques et communications, SAQ Animation : Yann Langlais-Plante

Réalisation : Maude Petel-Légaré

Prise de son, montage, mixage et musique : Antonin Wyss

Identité visuelle : CG3

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 409 succursales et 429 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 80 pays. En 2020-2021, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,219 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Contact média : Linda Bouchard, Relations médias, SAQ, 514-916-0293, [email protected]

Liens connexes

https://www.saq.com/