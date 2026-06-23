Sous embargo jusqu'au 22 juin 2026, 6 h 00 HAE - Québecor parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada selon Corporate Knights

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Québecor est fière d'avoir été nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, selon le palmarès dévoilé aujourd'hui par Corporate Knights pour l'année 2026. En lui attribuant le 19e rang, ce classement reconnaît la performance globale de Québecor en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, un engagement qui se décline notamment en gestes concrets pour le climat, l'économie circulaire et la production écoresponsable.

Ce palmarès classe le rendement des grandes organisations canadiennes affichant plus d'un milliard de dollars de revenus annuels au moyen d'indicateurs portant notamment sur la part des revenus durables et des investissements durables.

« Depuis plus d'une décennie, Québecor et ses filiales posent des gestes concrets pour réduire leur empreinte écologique, qu'il s'agisse d'électrifier leurs parcs de véhicules, de récupérer des millions d'appareils électroniques ou encore de favoriser l'écoresponsabilité des plateaux de tournage au Québec et des événements produits par l'entreprise. Je suis fier que la rigueur et les efforts de nos équipes soit ainsi salués à l'échelle canadienne. Cette distinction confirme que, pour Québecor, performance et responsabilité avancent de pair », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Structurée autour de champs d'action prioritaires, la démarche environnementale de l'entreprise se traduit par des réalisations concrètes dans l'ensemble de ses secteurs :

Gestion des GES : Québecor calcule et divulgue les émissions de gaz à effet de serre de ses filiales depuis 2012, par l'entremise du Carbon Disclosure Project, une organisation internationale à but non lucratif dédiée à la préservation de l'environnement. L'entreprise mène aussi un ambitieux plan d'électrification de ses transports, sous la bannière On roule électrique . À ce jour, elle a électrifié près de 30 % de son parc automobile, en plus de réduire sa taille de plus de 200 véhicules, et de diminuer d'environ 35 % les émissions de GES générés par ses transports. Également, lors de l'aménagement de ses salles de serveurs, l'entreprise privilégie des technologies écoénergétiques, comme le refroidissement naturel et les climatiseurs à l'eau.

Québecor calcule et divulgue les émissions de gaz à effet de serre de ses filiales depuis 2012, par l'entremise du Carbon Disclosure Project, une organisation internationale à but non lucratif dédiée à la préservation de l'environnement. L'entreprise mène aussi un ambitieux plan d'électrification de ses transports, sous la bannière . À ce jour, elle a électrifié près de 30 % de son parc automobile, en plus de réduire sa taille de plus de 200 véhicules, et de diminuer d'environ 35 % les émissions de GES générés par ses transports. Également, lors de l'aménagement de ses salles de serveurs, l'entreprise privilégie des technologies écoénergétiques, comme le refroidissement naturel et les climatiseurs à l'eau. Appareils électroniques : le programme revi de Vidéotron a permis de récupérer, depuis 2013, plus de 14 millions de produits et d'accessoires désuets à des fins de réemploi et de recyclage, en collaboration avec un partenaire recycleur certifié.

le programme de Vidéotron a permis de récupérer, depuis 2013, plus de 14 millions de produits et d'accessoires désuets à des fins de réemploi et de recyclage, en collaboration avec un partenaire recycleur certifié. Économie circulaire : à travers ses marques Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile, l'entreprise offre une gamme élargie d'appareils sans fil reconditionnés certifiés ainsi que la location de modems et de récepteurs télé remis à neuf.

à travers ses marques Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile, l'entreprise offre une gamme élargie d'appareils sans fil reconditionnés certifiés ainsi que la location de modems et de récepteurs télé remis à neuf. Production et événements écoresponsables : partenaire fondateur de l'initiative On tourne vert , Québecor encourage, avec TVA et MELS, l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement au sein de l'industrie de la production audiovisuelle. Gestev poursuit quant à elle sa démarche GesteVert qui vise à réduire l'empreinte environnementale des événements qu'elle produit tout en maximisant leurs retombées locales.

partenaire fondateur de l'initiative , Québecor encourage, avec TVA et MELS, l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement au sein de l'industrie de la production audiovisuelle. Gestev poursuit quant à elle sa démarche qui vise à réduire l'empreinte environnementale des événements qu'elle produit tout en maximisant leurs retombées locales. Biodiversité urbaine : en collaboration avec l'École de technologie supérieure (ETS) et Toits Vertige, Québecor Affichage a végétalisé le toit de plusieurs abribus montréalais permettant d'en réduire la température intérieure, de contribuer à la biodiversité urbaine et d'embellir l'espace.

en collaboration avec l'École de technologie supérieure (ETS) et Toits Vertige, Québecor Affichage a végétalisé le toit de plusieurs abribus montréalais permettant d'en réduire la température intérieure, de contribuer à la biodiversité urbaine et d'embellir l'espace. Projets collectifs : Québecor fait équipe avec plusieurs organismes œuvrant pour l'environnement, comme Carbone Scol'ERE et l'Organisation Bleue, en plus de participer à la récupération des résidus alimentaires dans plusieurs de ses installations, et de favoriser le réemploi en faisant notamment don d'équipements de studios et d'éléments de décors provenant de son secteur télévisé à des institutions d'enseignement spécialisé dans ce domaine.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

SOURCE Québecor Inc.

Renseignements : Québecor, [email protected]