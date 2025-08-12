Ce projet quinquennal transformateur, lancé en partenariat avec Affaires mondiales Canada, soutiendra plus de 18 000 jeunes défavorisés dans la préparation d'un avenir résilient aux changements climatiques.

OTTAWA, ON, le 12 août 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, jour de reconnaissance des contributions et des défis uniques des jeunes dans le développement mondial, SOS Villages d'Enfants Canada est fier de lancer sa nouvelle initiative Croissance verte - Autonomiser les jeunes pour un avenir vert (Croissance verte), axée sur les difficultés sociales et environnementales auxquelles font face les jeunes défavorisés, plus particulièrement les jeunes femmes, pour s'assurer un avenir économique durable.

Croissance verte, une initiative quinquennale lancée en partenariat avec le gouvernement du Canada par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada, a pour objet d'aider plus de 18 000 jeunes en Éthiopie, au Rwanda et en Somalie à surmonter des obstacles à l'emploi et à l'entrepreneuriat et à se préparer à des carrières dans des secteurs verts et émergents. Le projet vise les jeunes les plus vulnérables de régions urbaines et semi-rurales, notamment ceux qui n'ont plus de soutien parental ou qui risquent de le perdre, qui ne sont ni scolarisés, ni en emploi ni en formation, ou encore qui font partie de groupes marginalisés, comme les jeunes qui ont des besoins spéciaux, les adolescents et les mères monoparentales.

Le rapport des Nations Unies sur les objectifs de développement durable de 2025 indique que les jeunes se heurtent à des taux de chômage continuellement élevés et sont, de ce fait, privés d'occasions d'acquérir des compétences ou de l'expérience de travail. Précisons d'ailleurs que c'est un jeune sur cinq - au monde - qui n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation, et que les jeunes femmes sont deux fois plus susceptibles d'être concernées que les hommes. Par surcroît, les changements climatiques compromettent encore plus l'accès des jeunes (surtout les jeunes femmes) à des débouchés économiques, puisque les catastrophes liées au dérèglement du climat forcent le déplacement de millions de personnes et aggravent l'insécurité alimentaire et l'instabilité sociale. L'Éthiopie, par exemple, tente encore de se remettre de la pire sécheresse connue en 40 ans, qui a été suivie d'importantes inondations, alors que plane constamment la menace d'une autre sécheresse.

« L'équipe de SOS Villages d'Enfants est fière de lancer le projet Croissance verte en partenariat avec Affaires mondiales Canada, a dit Thomas Bauer, président et chef de la direction de SOS Villages d'Enfants Canada. Le chômage chez les jeunes et les changements climatiques sont deux crises profondément interconnectées - surtout dans des régions vulnérables d'Afrique de l'Est. Le projet Croissance verte offre une solution efficace : permettre aux jeunes d'acquérir des compétences, de participer à des formations et de profiter des occasions dont ils ont besoin pour bâtir des moyens de subsistance durables dans des secteurs qui sont résilients aux variations du climat, mais qui sont aussi porteurs de solutions face à la crise climatique. Qu'ils œuvrent dans les domaines de l'énergie propre, de l'agriculture durable ou de l'écotechnologie, les jeunes peuvent être des acteurs de changement importants pour la reprise économique et la durabilité environnementale. »

Mis en place pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes vulnérables qui vivent dans des régions à haut risque en Éthiopie, au Rwanda et en Somalie, le projet Croissance verte favorisera le renforcement des compétences des jeunes et l'élargissement de l'accès à des occasions d'emploi et d'entrepreneuriat dans des secteurs verts et émergents par les moyens suivants :

création de partenariats avec des établissements de formation et d'enseignement technique et professionnel afin d'offrir des formations pratiques, accessibles et tenant compte du genre;

réduction des obstacles à l'éducation, à la formation pratique, à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour les jeunes marginalisés;

transmission aux jeunes de compétences techniques et écologiques adaptées aux besoins du marché afin d'accroître leur employabilité;

offre de formations en entrepreneuriat et de services de développement d'entreprise afin d'aider les jeunes à démarrer et à faire croître de petites entreprises;

établissement de partenariats avec le secteur privé pour améliorer l'accès à des emplois décents et soutenir des entreprises dirigées par des jeunes.

Grâce à Croissance verte, plus de 18 000 jeunes acquerront les compétences nécessaires pour occuper un emploi ou créer une entreprise. Le projet mobilisera également des employeurs, des organismes de soutien aux entreprises et des institutions financières pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et à l'entrepreneuriat, en créant un lien concret entre l'éducation et l'emploi. Qui plus est, Croissance verte devrait être utile indirectement à quelque 81 000 autres jeunes, qui disposeront d'un meilleur accès à une éducation et à un emploi, ce dont les familles et les communautés profiteront à long terme.

SOS Villages d'Enfants Canada

SOS Villages d'Enfants Canada, fondé en 1969, fait partie du plus grand organisme de bienfaisance au monde - œuvrant dans plus de 130 pays - voué à l'accompagnement et à la protection des enfants et des jeunes privés de soutien parental ou à risque de le perdre, ainsi qu'à la défense de leurs droits.

Nous adoptons une approche holistique axée sur les enfants et les jeunes pour les aider, ainsi que leurs familles et leurs communautés, à prospérer à long terme. Nous renforçons les familles pour prévenir l'abandon d'enfants, offrons des foyers chaleureux aux enfants dans le besoin, soutenons les plus vulnérables en temps de catastrophes et d'urgences, et favorisons l'apprentissage et l'autonomisation des enfants et des jeunes afin qu'ils s'épanouissent pleinement et rompent le cycle de la pauvreté - pour eux-mêmes et pour les générations futures.

Rendez-vous sur soschildrensvillages.ca pour en savoir plus et vous joindre à nous pour qu'aucun enfant ne grandisse seul.

