SOS Plan de garantie résidentielle, premier organisme entièrement dédié aux acheteurs de maisons et de condos neufs, voit le jour au Québec

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - SOS Plan de garantie résidentielle vient de voir le jour à Montréal. Seul organisme entièrement dédié aux acheteurs bénéficiaires du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, il propose des services gratuits d'information et d'accompagnement pour aider les acheteurs à protéger leurs droits. Le service est offert dans l'ensemble du Québec.

Le Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, entré en vigueur en 2015, a apporté de nombreuses améliorations dans la construction résidentielle neuve au Québec. Cependant, certaines difficultés subsistent. « L'idée de SOS Plan de garantie résidentielle est née d'un constat clair : les acheteurs d'habitations neuves connaissent rarement leurs droits et, en cas de manquement de l'entrepreneur, sont souvent perdus quant aux solutions qui s'offrent à eux », commente Gina Baroni, directrice de SOS Plan de garantie résidentielle.

Outre son objectif de vulgarisation du Plan de garantie, SOS Plan de garantie résidentielle souhaite devenir LA référence pour les acheteurs de nouvelles habitations, en aidant à la prévention et à l'accompagnement en cas de difficultés. L'organisme propose une ligne d'appel sans frais pour répondre à toutes les questions, l'accompagnement gratuit d'une juriste et, pour les cas qui le requièrent, le soutien d'un conseiller juridique.

« Nous tenons à sensibiliser et soutenir tous les acheteurs, où qu'ils se trouvent dans leur cycle d'achat! Il y a des choses à savoir avant même de signer un contrat de vente ou d'emménager. Il y a aussi une gamme d'options possibles lorsque les acheteurs font face à des difficultés avec leur entrepreneur… mais encore faut-il le savoir! C'est là où nous pouvons faire une différence », conclut Mme Baroni.

Tous les détails sur SOS Plan de garantie résidentielle sont disponibles sur www.sosplandegarantie.ca ou par téléphone au 1-866-249-9722.

À propos de SOS Plan de garantie résidentielle

Le Service officiel de soutien au Plan de garantie résidentielle (SOS Plan de garantie résidentielle) est un organisme à but non-lucratif indépendant entièrement dédié aux acheteurs-bénéficiaires d'habitations neuves. Il offre des services gratuits d'information et d'accompagnement pour aider les acheteurs à protéger leurs droits tout au long de leur processus d'achat et de la garantie en vigueur.

SOURCE SOS Plan de garantie résidentielle

Renseignements: Noëlle Visani, Agente de communication, [email protected], 514-228-3962 poste 7003.