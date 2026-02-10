Réaction QS - Motion BLOQUÉE - Québec solidaire dénonce l'ingérence politique de Domtar

QUEBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Voici la réaction de la responsable solidaire en matière de Ressources Naturelles, Alejandra Zaga Mendez, à la motion dénonçant le contournement de règles ayant bénéficié à la multinationale étrangère Domtar, BLOQUÉE par la CAQ :

« Il y a quelque chose de complètement absurde dans la gestion de ce dossier par la CAQ. On vient tout juste d'apprendre que le ministre a fait la seule chose qui s'impose en suspendant l'autorisation accordée à Domtar mais la minute suivante, la CAQ refuse d'adopter notre motion qui dénonce l'ingérence politique qui a mené à cette situation inacceptable.

Le ministre des Ressources naturelles, Jean-François Simard, doit prendre ses responsabilités et nous expliquer pourquoi une multinationale étrangère a pu contourner les règles avec un simple appel téléphonique. »

Pour rappel, voici le texte de la motion :

Que l'Assemblée nationale dénonce l'ingérence politique ayant mené à l'autorisation accordée à l'entreprise Domtar par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en contradiction avec l'avis de ses propres experts et en contournant les règles en vigueur;

Qu'elle condamne le fait que cette décision ait été prise au bénéfice d'une multinationale, au mépris des obligations de consultation des Premières Nations;

Qu'elle reconnaisse que cette affaire soulève de graves questions quant au respect de l'intérêt public;

Qu'enfin elle exige que le gouvernement du Québec fasse toute la lumière sur les mécanismes ayant permis le contournement des règles et rende publiques les interventions politiques ayant mené à l'octroi de cette autorisation.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]