Soroc aide IGM à améliorer ses capacités en matière de TI dans le cadre de la transformation numérique qui s'opère à l'échelle de la société

TORONTO, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Soroc Technology (Soroc), un fournisseur de services de technologies de l'information (TI) de premier plan qui aide de grandes entreprises à gérer leurs besoins en TI, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec la Société financière IGM Inc. (IGM), l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actifs et de patrimoine du Canada.

En vertu de ce partenariat, Soroc est responsable de gérer tous les besoins courants d'IGM en ce qui concerne les services mobiles et les ordinateurs portables en plus de collaborer avec les 10 000 employés et conseillers financiers de l'entreprise et de leur fournir du soutien informatique.

Soroc a déjà commencé à offrir une gamme complète de services et de produits de TI, y compris l'achat de matériel, de logiciels et d'autres fournitures informatiques, ainsi que du soutien technique aux employés et aux clients. Le temps de réparation des équipements d'IGM a été réduit et la société dispose d'un plus grand choix de matériel et de logiciels.

Les services de Soroc jouent un rôle clé dans l'ambitieux plan de transformation numérique qu'IGM s'est donné sur 5 ans et qui a été amorcé en 2018.

« Nous sommes ravis de nous associer à IGM et de pouvoir l'aider à offrir un service encore meilleur aux clients, a déclaré Rudy Cheddie, fondateur et président de Soroc Technology. Ce partenariat nous permet de travailler avec l'un des plus importants réseaux de distribution de solutions de gestion de patrimoine et d'actifs au pays, et de mettre à profit notre vaste expérience et de combiner tous nos services de TI en une seule et même solution dans le but d'offrir une expérience de service beaucoup plus riche et plus complète. »

Mike Dibden, chef de l'exploitation, Société financière IGM Inc., a pour sa part souligné que le partenariat fait en sorte que les employés et les conseillers financiers peuvent profiter d'une expérience technologique moderne et que l'entreprise peut continuer à offrir une expérience de travail à domicile agréable à ses employés.

« La transformation numérique repose sur l'infrastructure fournie par Soroc, comme les ordinateurs portables, les téléphones, les logiciels et plus encore, a ajouté M. Dibden. Le partenariat avec Soroc nous a déjà aidés à composer avec la COVID-19. Nous avons pu effectuer notre transition vers le télétravail et continuer d'offrir nos services aux clients au moment où ils ont besoin de nous. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec Soroc pour offrir à nos employés, nos conseillers et nos clients une expérience exceptionnelle. »

À propos de Soroc

Soroc Technology est un fournisseur de services complets de TI qui travaille en étroite collaboration avec ses clients pour élaborer, mettre en place et maintenir tous les services de TI nécessaires pour répondre à leurs besoins. Notre objectif est d'aider nos clients à offrir ce qu'ils ont de mieux grâce à la meilleure technologie. Depuis près de 35 ans, Soroc Technology propose des technologies de pointe et des solutions novatrices à ses clients. Notre réputation nous a permis de nous hisser et de nous maintenir parmi les principaux fournisseurs de services et de solutions de TI, et ce, en améliorant nos connaissances et nos compétences et en développant sans cesse nos activités pour répondre aux besoins de nos clients. Nos services couvrent l'ensemble du processus, et nous pouvons soutenir n'importe quelle étape du cycle de vie de l'infrastructure de TI. Ainsi, nous veillons à la planification, à l'approvisionnement, au déploiement, au soutien et à l'élimination dans le respect de l'environnement.

