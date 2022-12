MONCTON, NB, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Soricimed Biopharma Inc., (« Soricimed » ou « la Société »), une société privée au stade clinique spécialisée dans la mise au point et la commercialisation de thérapies ciblées contre les cancers, a nommé le Dr Siqing Fu, un leader nord-américain dans la recherche sur le cancer, à son conseil consultatif scientifique.

« Nous sommes très heureux que le Dr Fu ait accepté de se joindre à notre conseil scientifique à un moment aussi déterminant pour notre entreprise », a déclaré Robert Bruce, PDG de Soricimed. « Il apporte une vaste expérience à la recherche, notamment dans le domaine des thérapies expérimentales contre le cancer -- en particulier dans la conception de nouveaux essais cliniques de phases I et II. L'expertise du Dr Fu contribuera à optimiser notre travail, alors que nous continuons de valider l'efficacité de notre plateforme de ciblage dans le traitement des cancers avec tumeurs solides. »

« Je suis heureux de me joindre à Soricimed en tant que conseiller scientifique », a déclaré le Dr Fu. « Leur plateforme ainsi que l'émergence du TRPV6 comme cible pour le traitement du cancer ont un potentiel important dans de multiples traitements oncologiques. Les résultats obtenus à ce jour pour la plateforme de ciblage de Soricimed sont prometteurs et montrent qu'elle pourrait être une thérapie de pointe qui changerait complètement la donne pour le traitement de cette maladie complexe. »

Le Dr Fu compte plus de 20 ans d'expérience dans la recherche sur le cancer et est actuellement professeur au département des thérapies expérimentales contre le cancer, division de la médecine du cancer du MD Anderson Cancer Center de l'université du Texas. Ses recherches portent notamment sur la conception de nouveaux essais cliniques de phases I et II et sur la chimiosensibilisation par le biais d'agents de ciblage biologiques, comme la thérapie épigénétique en tant que médecine complémentaire pour le traitement du cancer. Il a obtenu son doctorat en médecine à l'université Tongji (Shanghai, Chine) et une bourse de recherche clinique en hématologie et en oncologie médicale de l'université de Rochester, dans l'État de New York aux États-Unis.

À propos de Soricimed Biopharma Inc.

Soricimed est une société privée en phase clinique qui se concentre principalement sur le développement de traitements ciblés contre le cancer. Soricimed a été créée à la suite de la découverte d'une famille unique de peptides paralysants et anticancéreux. La société s'est engagée à propulser cette découverte en nouvelles thérapies qui offrent des options de traitement puissantes pour ceux vivant dans des conditions souvent dévastatrices. Le médicament oncologique de stade clinique de Soricimed, le SOR-C13, un peptide anticancéreux ciblé, s'est vu accorder le statut de médicament orphelin pour le traitement des cancers du pancréas et des ovaires par la Food and Drug Administration des États-Unis. De plus, un traitement ciblés par radionucléides à base de récepteurs peptidiques est en développement préclinique. Pour plus d'informations, visitez : www.soricimed.com .

Pour plus d'informations à propos de Soricimed Biopharma ou concernant cette annonce, n'hésitez pas à contacter :

Relations médias:

Nick Williams

National Public Relations

[email protected]

647354-2478

Relations avec les investisseurs:

Stephen Kilmer

President, Kilmer Lucas Inc.

[email protected]

646-274-3580

SOURCE Soricimed Biopharma