MONCTON, NB, le 2 juin 2022 /CNW/ - Soricimed Biopharma Inc., une société en phase clinique axée sur le développement et la commercialisation de thérapies contre le cancer, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rodney Ouellette, MD, PHD, à son conseil consultatif scientifique.

« Nous sommes fiers d'accueillir le Dr Ouellette au sein de notre conseil », a déclaré Robert Bruce, président-directeur général de Soricimed. « Rodney a consacré l'œuvre de sa vie à la recherche sur le cancer, dirigeant récemment la construction du premier centre de recherche hospitalier du Nouveau-Brunswick, où il aide à transformer les découvertes biologiques en thérapeutiques potentielles contre le cancer. Compte tenu des origines de Soricimed et de son orientation thérapeutique, Rodney est un complément parfait à notre conseil scientifique, et nous sommes heureux de bénéficier de son immense expertise et de ses relations précieuses dans le milieu universitaire et le secteur privé ».

Le Dr Ouellette a déclaré : « L'histoire de Soricimed illustre la transformation d'une découverte biologique en un traitement contre le cancer, ce qui est depuis longtemps l'un de mes centres d'intérêt. Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre au conseil scientifique de la société à ce stade crucial et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour faire avancer le développement du SOR-C13 pour les cancers à tumeurs de stade avancé vers un essai de phase 2 ».

Le Dr Ouellette est le directeur scientifique fondateur de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer et le directeur fondateur du Laboratoire de génétique moléculaire et de séquençage de l'Hôpital universitaire Dr Georges-L.-Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il est également professeur auxiliaire de biochimie à l'Université de Moncton. Rodney Ouellette a été actif au sein de nombreux conseils et comités consultatifs, notamment le conseil des Instituts de recherche en santé du Canada, le conseil consultatif des sciences de Santé Canada et le comité consultatif inaugural de l'Institut de recherche Terry Fox. Il a été membre fondateur, puis président du conseil d'administration de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, ancien coprésident du carrefour atlantique de l'Institut de recherche Terry Fox, ainsi que membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Innovation du Nouveau-Brunswick et du conseil consultatif de recherche de Cancer de la prostate Canada, entre autres. Il est actuellement membre du comité exécutif de la Digital Health and Discovery Platform et du comité de recherche d'Exactis Innovation.

Au cours des 20 dernières années, le Dr Ouellette a dirigé de nombreuses initiatives de recherche à grande échelle qui ont mené au développement et à la commercialisation de nouveaux traitements contre le cancer. Sous sa direction à l'IARC, il a été le fer de lance de l'émergence de la recherche en santé et de la recherche biomédicale au Nouveau-Brunswick, attirant des chercheurs de classe mondiale et plus de 75 millions de dollars en subventions et investissements de recherche à ce jour. Le travail du Dr Ouellette a également mené à la construction récente du NB Center for Precision Medicine, le premier centre de recherche hospitalier de la province. Il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en biochimie de l'Université de Moncton, ainsi qu'un diplôme de médecine et un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université Laval, avant de faire sa résidence en médecine familiale à l'Université de Sherbrooke.

À propos de Soricimed Biopharma Inc.

Soricimed est une société privée en phase clinique qui se concentre principalement sur le développement de traitements ciblés contre le cancer. Soricimed a été créée à la suite de la découverte d'une famille unique de peptides paralysants et anticancéreux. La société s'est engagée à propulser cette découverte en nouvelles thérapies qui offrent des options de traitement puissantes pour ceux vivant dans des conditions souvent dévastatrices.

Le médicament oncologique de stade clinique de Soricimed, le SOR-C13, un peptide anticancéreux ciblé, s'est vu accorder le statut de médicament orphelin pour le traitement des cancers du pancréas et des ovaires par la Food and Drug Administration des États-Unis. De plus, un traitement ciblés par radionucléides à base de récepteurs peptidiques est en développement préclinique. Pour plus d'informations, visitez : www.soricimed.com.

