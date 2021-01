La thérapie aux radionucléides par récepteurs peptidiques constitue l'application de nouvelle génération de la plateforme TRPV6 de Soricimed.

MONCTON, NB, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Soricimed Biopharma Inc., (« Soricimed »), société privée au stade clinique spécialisée dans la mise au point et la commercialisation de thérapies ciblées contre le cancer, et Orano Med, société de biotechnologie nucléaire spécialisée dans la mise au point de thérapies novatrices en oncologie, sont heureuses d'annoncer avoir conclu un accord relatif à la mise au point d'une nouvelle thérapie aux radionucléides par récepteurs peptidiques (TRRP) pour traiter les cancers avec tumeurs solides.

La radiothérapie, c'est-à-dire l'utilisation d'isotopes radioactifs pour le traitement de maladies, constitue un type important de thérapie anticancéreuse qui connaît une évolution rapide. La TRRP utilise des peptides pour acheminer de façon ciblée des isotopes qui émettent des particules hautement énergétiques vers les cellules cancéreuses, ce qui entraîne leur destruction tout en minimisant les dommages aux cellules saines environnantes.

Les deux sociétés utiliseront l'émetteur de radioactivité alpha d'Orano Med, le plomb-212 (212Pb), conjugué ou lié aux peptides de Soricimed qui ciblent les récepteurs du cancer du TRPV6 afin d'étudier l'utilisation de cette nouvelle approche pour traiter le cancer.

« Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec Orano Med, véritable chef de file en matière d'application de radio-isotopes émetteurs alpha rares, afin de mettre au point un traitement anticancéreux par thérapie aux radionucléides par récepteurs peptidiques potentiellement puissant, a déclaré Robert Bruce, PDG de Soricimed Biopharma. Cette collaboration constitue une autre étape importante de la stratégie globale de Soricimed relativement au travail de collaboration avec des partenaires innovants pour développer des conjugués efficaces qui permettent d'acheminer des agents anticancéreux de différentes classes thérapeutiques avec différents mécanismes d'action pour cibler les tumeurs. »

« Notre collaboration avec Soricimed représente pour Orano Med une occasion formidable. Nous pensons que le 212Pb, conjugué au peptide de Soricimed qui cible les cancers, offre un énorme potentiel pour faire progresser le traitement des cancers avec tumeurs solides. Nous saluons et partageons l'engagement de Soricimed en matière d'innovation et attendons avec impatience les résultats de nos efforts conjoints. »

À propos du ciblage des récepteurs peptidiques du cancer

La thérapie aux radionucléides par récepteurs peptidiques est une nouvelle application de la plateforme de ciblage peptidique du TRPV6 (récepteur transitoire de la famille vanilloïde, numéro 6) de Soricimed. Le TRPV6 est un canal calcique qui joue un rôle important dans le développement et la progression de la plupart des cancers avec tumeurs solides, comme le cancer du pancréas, de la prostate, de l'ovaire, du côlon, du poumon et du sein.i Dans les cellules cancéreuses, la surproduction de TRPV6 contribue aux mécanismes de protection qui permettent au cancer de se développer.ii

Les peptides exclusifs de Soricimed permettent d'administrer aux cellules tumorales malignesiii, de façon ciblée, divers agents anticancéreux, dont des radio-isotopes, en se liant spécifiquement au TRPV6, un canal calcique à forte présence dans les membranes des cellules cancéreuses tumorales solides.

À propos du 212Pb

Le 212Pb d'Orano Med est un émetteur de radioactivité alpha unique qui fournit une forte énergie sur une distance plus courte que les autres radio-isotopes utilisés pour traiter le cancer. La forte énergie associée au rayonnement des particules alpha provoque des ruptures non réparables dans l'ADN double brin. La thérapie aux radionucléides par récepteurs peptidiques, qui permet de mieux cibler les tumeurs cancéreuses, peut permettre au 212Pb de fournir une plus grande efficacité à des doses plus faibles, avec moins de dommages aux tissus non cancéreux.

À propos de Soricimed Biopharma Inc.

Soricimed est une société privée au stade clinique spécialisée dans la mise au point de thérapies ciblées contre les cancers avec tumeurs solides.

Elle a été créée suite à la découverte d'un groupe unique et exclusif de peptides paralytiques et anticancéreux. Soricimed travaille à mettre au point de nouvelles thérapies à partir de cette découverte afin de pouvoir offrir des traitements puissants à des personnes aux prises avec des maladies souvent dévastatrices.

La FDA a accordé à Soricimed, pour le SOR-C13, la désignation de médicament orphelin pour le traitement des cancers de l'ovaire et du pancréas. Des conjugués peptides-médicaments (CPM) ainsi que des thérapies aux radionucléides par récepteurs peptidiques sont à divers stades de développement préclinique.

Pour en savoir plus, consultez le site www.soricimed.com.

À propos d'Orano Med

L'ambition d'Orano Med est de développer une nouvelle génération de thérapies ciblées contre le cancer grâce aux propriétés uniques du plomb-212 (212Pb), un radioisotope émetteur alpha d'une grande rareté et l'une des charges thérapeutiques les plus puissantes contre les cellules cancéreuses. Bien que la recherche en oncologie ait fait d'énormes progrès ces dernières années, les besoins médicaux liés à une large gamme de cancers restent non couverts. Notre approche, mieux connue sous le nom d'alphathérapie ciblée, a le potentiel d'apporter des bénéfices significatifs pour les patients n'ayant pas répondu aux traitements existants.











































