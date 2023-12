CHIBOUGAMAU, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - SOQUEM une filiale d'Investissement Québec, est heureuse d'annoncer les premiers résultats de la campagne de forage d'exploration complétée à l'automne 2023 sur sa propriété Cardinal. La propriété, entièrement détenue par SOQUEM, est située 80 km au sud-est de Chibougamau (Fig. 1).

Faits saillants

Figure 1 : Localisation du projet Cardinal (Groupe CNW/SOQUEM) Figure 2. Localisation des sondages par rapport au Tau BField d’un levé VTEM plus (Groupe CNW/SOQUEM) Figure 3. Découverte de la zone Richelieu recoupée par le sondage 1438-23-003. (Groupe CNW/SOQUEM)

Découverte d'une nouvelle zone minéralisée, nommée Richelieu , sur laquelle le forage 1438-23-003 a retourné des teneurs de 0,47 % nickel, 0,76 % cuivre, 0,07 % cobalt, 0,29 g/t palladium, 0,34 g/t platine et 0,17 g/t d'or sur 34,6 mètres à partir de 72,4 m ;

, sur laquelle le forage 1438-23-003 a retourné des teneurs de 0,47 % nickel, 0,76 % cuivre, 0,07 % cobalt, 0,29 g/t palladium, 0,34 g/t platine et 0,17 g/t d'or sur 34,6 mètres à partir de ; 4 des 6 forages effectués sur la zone Richelieu ont intersecté des horizons de sulfures massifs à semi-massifs;

ont intersecté des horizons de sulfures massifs à semi-massifs; Un second horizon de 1,9 m de sulfures semi-massifs a également été recoupé, 2,1 km au sud-est de la zone Richelieu ;

de sulfures semi-massifs a également été recoupé, 2,1 km au sud-est de la zone ; Des résultats d'analyses sont en attente pour tous les forages.

Le programme, totalisant 9 sondages pour 1 736 m, avait pour objectif de découvrir de nouvelles minéralisations de type nickel-cuivre magmatique dans le parautochtone grenvillien, un secteur sous exploré et situé à proximité d'infrastructures, permettant l'exploration à faible coût.

Tous les forages effectués au cours de ce programme initial ont été positionnés afin de tester des conducteurs électromagnétiques modélisés à partir d'un levé VTEM plus réalisé par Geotech Ltd. Des unités ultramafiques minéralisées ont été intersectées dans 7 des 9 forages (Fig. 2).

Le forage 1438-23-003, a recoupé une zone minéralisée (nommée Richelieu) avec des teneurs atteignant 0,47 % Ni, 0,76 % Cu, 0,07 % Co, 0,29 g/t Pd, 0,34 g/t Pt, 0,17 g/t Au sur 34,6 m (tableau 1). La minéralisation consiste en des sulfures massifs, semi-massifs et disséminés, présentant des textures en filets et bréchiques dans une clinopyroxénite à olivines non déformée (Fig. 3). Les résultats analytiques sont en attente pour tous les forages.

Tableau 1. Premiers résultats analytiques de la campagne de 2023

Sondage De

(m) À (m) Longueur*

(m) Ni (%) Cu (%) Co (%) Pd (g/t) Pt (g/t) Au (g/t) Secteur 1438-23-003 72,4 107,0 34,6 0,47 0,76 0,07 0,29 0,34 0,17 Richelieu incl. 72,4 77,6 5,2 0,54 0,81 0,08 0,35 0,37 0,10 incl. 85,0 105,0 20,0 0,57 0,84 0,08 0,35 0,41 0,20

*Les intervalles sont exprimés en longueur de carotte de forage







À propos de Cardinal

La propriété, de 19,5 km par 14 km, est située sur le Nitassinan de Mashteuiatsh. Elle est constituée de 351 titres miniers, tous acquis en 2023 et détenus à 100 % par SOQUEM. La propriété, issue d'un projet de génération de cibles, s'intégrant dans la stratégie gouvernementale de valorisation des minéraux critiques et stratégiques, vise à valoriser le potentiel géologique du parautochtone grenvillien. Il s'agit d'une des régions à proximité d'infrastructures ayant une des plus faibles densités de connaissances géologiques au Québec.

Les travaux de SOQUEM ont permis la découverte de plusieurs intrusions ultramafiques et traînées de blocs minéralisés en sulfures magmatiques. SOQUEM réalisera des travaux de géophysique et de forage additionnels en 2024.

Protocoles d'analyses

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés, y compris l'insertion d'échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analyses aux installations du laboratoire ALS Geochemistry de Val-d'Or.

Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissouts par la méthode 4 acides puis analysés par ICP-MS/OES pour 48 éléments. Pour les métaux comme le Cu et le Ni dont les teneurs dépassaient 1 %, une reprise a été effectuée par digestion 4 acides suivi d'une analyse par ICP-AES.

Pour l'or (Au), le platine (Pt) et le palladium (Pd), 50 g de matériel a été analysé par pyroanalyse avec finition par spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée par Catherine Jalbert, géologue et vice-présidente de SOQUEM, agissant en tant que personne qualifiée selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

SOURCE SOQUEM

Renseignements: Catherine Jalbert, [email protected]